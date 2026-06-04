「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーンとして活躍している愛染のえるさんのFLASHデジタル写真集「愛染のえる あなた色に染まる」がリリースされました。



【写真】アイドル級の圧倒的ルックス！愛染のえるさんが文社/週刊FLASH 写真◎藤本和典

アイドル級の圧倒的ルックスで注目を集める愛染さん。最新デジタル写真集では、ふと目が合った瞬間に心を奪われるような“危うい透明感”を解放。オーバーサイズのシャツから覗く素肌、ベッドで見せるアンニュイな表情、濡れた髪のまま弾ける無邪気な笑顔。清楚と誘惑、その境界線を軽やかに飛び越えていく。ページをめくるたび、彼女に“沼落ち”していく感覚を味わえる一冊です。



愛染さんは週刊FLASH（光文社）6月9・16日号に登場し、初めてのグラビアを披露しました。「チャームポイントはおへそ」と語る彼女の6ページにわたるグラビアは、初挑戦の緊張感の中に大人の色香を漂わせたものに。インタビューでは「仕事帰りにメガハイボールがあるお店に一人で行って、サクッと2杯飲んで帰る」と、意外な一面も明かしました。



同誌には、天木じゅんさん、天野ちよさん、百田彩夏さん、沢口愛華さん、星野琴さん、八木仁愛さんらが登場しました。



愛染さんはXで「週刊FLASH 1813号 にてグラビアを掲載していただいてます そして、デジタル写真集「あなた色に染まる」も発売開始しました 是非皆さん誌面・デジタル共にご覧ください ♡ 感想たくさん待ってます」とコメントしています。



【愛染のえるさんプロフィール】

あいぜんのえる 25歳 2000年10月5日生まれ 埼玉県出身 T165・B79W60H84 2020年からイベント会社のスタッフとして1年ほど勤務した後、周囲のすすめでイベントコンパニオンに。その後コスプレイヤーとしても活動開始。2024年にはレースクイーンとしてデビュー。現在は「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーンとして活躍。最新情報は公式X（@Noel_xxX0）、公式Instagram（@noel_evol）