ZB1ソン・ハンビン、フェロモン大放出！キケンな眼差しにファン悶絶「鼻血でる」「沼でしかない」

ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、クールな表情で魅了した。

6月4日、ZEROBASEONEの公式インスタグラムに数枚の写真が投稿された。

【写真】ソン・ハンビン、フェロモン大放出「沼でしかない」

公開された写真には、モノトーンの衣装を着て撮影に臨むソン・ハンビンの姿が収められている。首元のタトゥーと鋭い眼差しが相まって、これまでにないワイルドな雰囲気を醸し出した。

また、ほかのカットでは、ウェットな質感のヘアスタイルで大人の色気を発散。引き締まった腕のラインやシャープなフェイスラインが際立ち、ファンの心を射止めた。

投稿を見たファンからは「鼻血でる」「かっこよすぎる」「沼でしかない」「イケメン…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）ソン・ハンビン

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、5月18日に6thミニアルバム『Ascend-』をリリースした。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。