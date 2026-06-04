三菱鉛筆は、感性と機能を結び、日常を少しだけ特別にすることを目指すライフスタイルブランド「＆knot（アンドノット）」を新たに展開する。「書く」「持つ」「装う」がシームレスにつながるカラビナ付き油性ボールペン「＆knot カラビナ付きボールペン ジェットストリームインサイド」（インク色：黒／ボール径：0.5mm／軸色：全4色）を6月17日から発売する。

「＆knot」は「Write it,wear it 書くことも、装うことも、もっと自由でいい」というキャッチコピーの下、書くことをもっと自由に、もっと自分らしく楽しんで使ってもらうことを考え、ブランド名には、身に着けることでファッション雑貨の一つとして、人と道具をつなぐ「結び目」のような存在でありたい、という思いを込めている。



「＆knot カラビナ付きボールペン ジェットストリームインサイド」

「＆knot カラビナ付きボールペン ジェットストリームインサイド」は、コンパクトで持ち運びのしやすい軸に、心地よい操作感のマグネット式キャップを採用し、キャップ先端には大きなカラビナを取り付けたペンとなっている。カラビナは、持ち物や服などに取り付けてすぐに使える利便性だけではなく、「＆knot」が掲げる“人とペンを結ぶ”というブランド名の由来を象徴するデザインとして採用している。オフィスや外出先などで、ふとした瞬間にさっと書き出せる機能性と、カラビナで身に着けることで自然にスタイルに溶け込む存在感。機能とファッションを自然と融合させた新しいコンセプトの1本となる。

［小売価格］3630円（税込）

［発売日］6月17日（水）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp