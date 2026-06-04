三菱鉛筆、感性と機能を結び日常を少しだけ特別にすることを目指すブランド「＆knot」からカラビナ付き油性ボールペンを発売
三菱鉛筆は、感性と機能を結び、日常を少しだけ特別にすることを目指すライフスタイルブランド「＆knot（アンドノット）」を新たに展開する。「書く」「持つ」「装う」がシームレスにつながるカラビナ付き油性ボールペン「＆knot カラビナ付きボールペン ジェットストリームインサイド」（インク色：黒／ボール径：0.5mm／軸色：全4色）を6月17日から発売する。
「＆knot」は「Write it,wear it 書くことも、装うことも、もっと自由でいい」というキャッチコピーの下、書くことをもっと自由に、もっと自分らしく楽しんで使ってもらうことを考え、ブランド名には、身に着けることでファッション雑貨の一つとして、人と道具をつなぐ「結び目」のような存在でありたい、という思いを込めている。
「＆knot カラビナ付きボールペン ジェットストリームインサイド」は、コンパクトで持ち運びのしやすい軸に、心地よい操作感のマグネット式キャップを採用し、キャップ先端には大きなカラビナを取り付けたペンとなっている。カラビナは、持ち物や服などに取り付けてすぐに使える利便性だけではなく、「＆knot」が掲げる“人とペンを結ぶ”というブランド名の由来を象徴するデザインとして採用している。オフィスや外出先などで、ふとした瞬間にさっと書き出せる機能性と、カラビナで身に着けることで自然にスタイルに溶け込む存在感。機能とファッションを自然と融合させた新しいコンセプトの1本となる。
［小売価格］3630円（税込）
［発売日］6月17日（水）
三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp