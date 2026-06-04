【髙野真央1st写真集（※タイトル未定）】 7月29日発売予定 価格：3,630円

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講談社は、髙野真央さんの1st写真集を7月29日に発売する。タイトルは未定で価格は3,630円。

本書は“グラビア界のニュースター”こと髙野真央さんの初となる写真集。撮影はベトナム南部のリゾート地・ムイネーで行なわれ、これまでの撮影では封印してきた大胆な表現にも挑戦。Tバックショットやランジェリーショット、ヌーディーショットなどを披露する。

【髙野真央さんのコメント】

この度、私の1st写真集を発売することになりました！ずっと夢だった写真集を、こうして形にできるのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。今回のロケ地、ベトナムのムイネーに広がる大自然や異国感のある街並みの中で、今の私をたっぷり詰め込みました。美しい朝日や夕暮れの景色など、現地の空気感まで写真に閉じ込めた特別な作品となっています。

初めての写真集だからこそ、ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、可愛い真央も、いろんな“髙野真央”を感じてもらえる一冊になったと思います。お気に入りのカットもたくさんあるので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。

あなただけの好きな真央を見つけてね！よろしくお願いします！

（C）佐藤裕之／講談社