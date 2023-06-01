【中田花奈 3rd写真集（仮称）】 8月25日発売予定 価格：3,500円

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講談社は、タレントでプロ雀士としても活躍している中田花奈さんの3rd写真集を8月25日に発売する。価格は3,500円。

中田花奈さんはMリーグ「BEAST X」に所属しているプロ雀士として活躍しつつ、グラビアタレントとして陶器のような白い肌と美貌で各誌の表紙を飾っている。

本写真集は「艶やかに咲く」をテーマに、ベトナムで撮影を敢行。素朴な田園風景とリゾート地が共存するダナン、エキゾチックな街並みを残すホイアンを舞台に、寺院での神秘的なドレス姿や、世界遺産の旧市街地での風情を感じさせる街歩き、プライベートプールで魅せるブラジリアンビキニ、大人の色気を感じさせるランジェリーなど、多彩な衣装を収録している。

6月4日発売の「FRIDAY」では表紙と巻頭グラビアに登場。独占先行カットを掲載している。

【中田花奈さんのコメント】

この度、3作目の写真集を出させていただけることになりました！

本当に光栄です。ありがとうございます。

今回の撮影はスケジュールが詰まっている合間の1週間弱で撮ってきました。

本当にお休みをもらってベトナムを旅している気持ちになれて、とても開放感を味わえました。

今までで一番自然体なものになっているかと思います。

ちなみに、たぶん1番のキラーカットは、

「こういうシチュエーションで撮ってほしい！」と私からお願いして実現したカットです。

ぜひ隅々までご査収ください（笑）

たくさんの方に届きますように！

撮影：菊地泰久／講談社