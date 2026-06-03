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GitHub Copilot app: The agent-native desktop experience - The GitHub Blog
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How to ship from issue to merge with the GitHub Copilot app | demo - YouTube
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