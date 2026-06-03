M!LK¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026¡Ù½é½Ð±é·èÄê¡¡²÷¿Ê·âÂ³¤¯5¿ÍÁÈ¤¬²Æ¥Õ¥§¥¹¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø
¡¡5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×M!LK¤¬¡¢¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026¡Ù¤Ë9·î20Æü½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£M!LK¤¬Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5¿Í¤Î¥Ó¥¸¥åßÚÎö¡Ä¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëM!LK
¡¡M!LK¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î²÷¿Ê·â¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â5000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¹¤²¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤M!LK¡£½é»²Àï¤È¤Ê¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL¡Ù¤Ï2000Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£ºòÇ¯¤«¤é³«ºÅ»þ´ü¤ò8·î¤«¤é9·î¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î9·î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£9·î12Æü¡¢13Æü¡¢19Æü¡¢20Æü¡¢21Æü¤Î5Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡9·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢Ayumu Imazu¡¢indigo la End¡¢UVERworld¡Ênew¡Ë¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ênew¡Ë¡¢CORTIS¡Ênew¡Ë¡¢»ÍÀ±µå¡¢sumika¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢DXTEEN¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ênew¡Ë¡¢NiziU¡¢HANA¡Ênew¡Ë¡¢Hump Back¡¢Ê¿°æ Âç¡¢FUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¡¢BLUE ENCOUNT¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢MON7A¡¢¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î½Ð±é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£½Ð±é»þ´ÖÂÓ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡M!LK¤Ï5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¡Ö¥â¡¼Îõ¥â¡¼¿Ê¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¡×¤ò´º¹ÔÃæ¡£Âè1ÃÆ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÁ¾Ìî½ØÂÀ¤È»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5¿Í¤Î¥Ó¥¸¥åßÚÎö¡Ä¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëM!LK
¡¡M!LK¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î²÷¿Ê·â¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â5000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò¹¤²¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤M!LK¡£½é»²Àï¤È¤Ê¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡9·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢Ayumu Imazu¡¢indigo la End¡¢UVERworld¡Ênew¡Ë¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ênew¡Ë¡¢CORTIS¡Ênew¡Ë¡¢»ÍÀ±µå¡¢sumika¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢DXTEEN¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ênew¡Ë¡¢NiziU¡¢HANA¡Ênew¡Ë¡¢Hump Back¡¢Ê¿°æ Âç¡¢FUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¡¢BLUE ENCOUNT¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢MON7A¡¢¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î½Ð±é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£½Ð±é»þ´ÖÂÓ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡M!LK¤Ï5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¡Ö¥â¡¼Îõ¥â¡¼¿Ê¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¡×¤ò´º¹ÔÃæ¡£Âè1ÃÆ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÁ¾Ìî½ØÂÀ¤È»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£