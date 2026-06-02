《松屋と松屋は正式に家族となりました。お祝いに、美味しい牛めしを銀座でいかがですか?》

【写真】牛めしは1390円！松屋銀座に常設する松屋の“PREMIUM”メニュー

松屋×松屋コラボが実現

今年創業60周年を迎える大手牛丼チェーン店の『松屋』。6月1日、同じ名前を掲げる東京・銀座にある百貨店『松屋銀座』の地下1階弁当・惣菜売場で、常設店舗『松屋PREMIUM』の出店を発表。同日、『松屋銀座』は公式Xで冒頭のように綴った。

「コラボの話は、2019年からあったそうですが、当時はコロナウイルスの影響もあって、一時断念することになったんです。しかし、『松屋銀座』が開店100周年を迎えた昨年、ついに初のコラボが実現しました。

その際、“記録的な反響”があったそうで、今回の常設化はその反響を受けてのこと。昨年は1週間限定の催事でしたが、今回は“常設店”としての出店になります。オープンは6月10日からですが、すでにネット上でも話題になるなど、注目を集めています」（フードライター、以下同）

『松屋』の公式サイトでは、今回のコラボについて、

《松屋銀座が大切にしている「高級感と親しみやすさ」をテーマに、松屋フーズ創業60周年にふさわしい、ここでしか味わえない体験を提供します》

と説明。

一方の『松屋銀座』は、

《長年愛されてきた松屋フーズの神髄をそのままに、選び抜かれた上質な素材を惜しみなく使用した、個々だけの一皿。（中略）銀座の地で出逢う、研ぎ澄まされた美味しさをご堪能ください》

と、記すなど、お互いへのリスペクトが詰まったリリースを発表している。

商品は神戸牛牛めし（1390円）に始まり、国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ（1681円）や創業ビーフRichカレー（1050円）など、全7種類を用意。さらに、季節に合わせた新メニューの開発や、惣菜の販売なども検討しているという。※すべて税込み

松屋×松屋のコラボにネット上では、

《フェイクかと思ったw》

《まじか笑 かなり気になるな》

《ほえっ?!まるでエイプリルフールみたいなアナウンスだな》

《松屋に松屋って言いたかっただけの企画なのではこれ》

など、驚きや期待の混ざったさまざまな声が上がった。

「『松屋』が百貨店に常設店を設置するのは今回が初めてのことです。昨年に開店100周年を迎えた“松屋”の先輩の胸を借りる形になりますが、前回の反響を踏まえると、お互いによい相乗効果を生むことでしょう。ウソみたいな本当のコラボなので、出店後は物見たさも手伝って、多くの人が足を運ぶかもしれませんね」（前出・フードライター）

ついに“常設”として実現した松屋×松屋コラボ。話題性もさることながら、百貨店仕様に進化した“味”にも注目したい。