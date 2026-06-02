人気ギャルYouTuberの「うさたにパイセン」こと岩本紗也加さん（31）が、2026年5月29日にYouTubeを更新。結婚と妊娠を発表した。

「一生一緒にいて支えてあげたい」

うさたにパイセンは22年12月に結婚を発表したが、25年6月、YouTubeで離婚を発表。Xでは、元夫からのDVやモラハラがあったことを明かしていた。26年1月には、東京から山に移住したことをインスタグラムで報告した。

5月29日の動画では、「元日本一の理容師」として、男性を変身させるYouTube「大変身ちゃんねる」のしぶやゆうきさん（31）とそろって登場。「同級生なんですけど」「一番の大親友」などと紹介した上で、「このたび、再婚することになりました」と発表した。

うさたにパイセンは「マジもう家族みたいな感じで、ずっとうちのこと支えてくれてて、本当に本当に本当にしんどい時こそ、ずっといてくれて支えてくれて、突如大発展」と笑いながら語った。

しぶやさんは、うさたにパイセンとの結婚を決めた理由をこう語った。

「人として一番好きだったからじゃないですか？」

「恋愛関係の前が長すぎたからさ。本当に7年とか。男とか女とか、恋愛感情関係なく、普通に仲良しでずっと遊んでたし、お互いの深い話もめちゃくちゃたくさんしてたし、その中で人として大切な人だな、好きだなっていうのはずっとあった」

「紗也加がもともと結婚してて、それでお別れすることになる。その前段階ぐらいからずっとメンタルが沈んでた時期がけっこう長くて、ちょろっとアドバイスするとか、話聞いてあげて解決するっていう問題じゃないぐらい、俺から見たら落ち込んでた時期に、一緒に過ごす時間が長くなって、その時にちゃんと支えてあげたいなみたいなことをふと思ったわけよ。でもそれは別に恋愛感情で好きだから支えたいとかそういうことではなくて、人として一生付き合って、一生一緒にいて支えてあげたいぐらいの気持ちがその時俺の中ではあって」

うさたにパイセンが回復するには「圧倒的な安心感を感じてもらわなきゃ」と思ったしぶやさんは、「別に付き合うとかじゃなくていいから、一生支えるよ」「ってことは、結婚しようよ」と伝える決断をしたと明かした。

「いい意味で親友みたいな家族になりそう」

うさたにパイセンは「ずっと友達だったから、そこを乗り越えられるのかって思った」というが、「こんなに私のことを思ってくれて、幸せにするって言ってくれて、その責任感をすごい見せつけてくれた」「どん底からすくい上げてくれたので、付き合うとか付き合わないの前に、おじいちゃんおばあちゃんになっても100歳になっても絶対、一番遊んでる友達なんだろうなっていうのはあったから、すごい嬉しくて、何も心配することなく一緒にいれたらいいなと思って結婚しました」と思いを明かした。

さらに、動画撮影の時点で妊娠7か月とも公表。「まさか自分が31歳でギャルママになるとは思わなかった」と言いつつ、「これから二人の子どもたちに会えるのもすごく楽しみ」「いい意味で親友みたいな家族になりそう」などと語った。

うさたにパイセンが「一緒にいてめっちゃ楽しいし、一番笑ってる。私がけっこうずっと爆笑。笑わせてくれるから、すごい良くて」などと、しぶやさんへの思いを語る中、「え、泣きそう。やばい」と涙ぐむ場面も。

最後には「みんなにも安心してほしいぐらい、超最強の、最強卍すぎるでしょのパートナーをゲットしました」「みんなにもシェアハピできたらいいなって感じで、これからも応援お願いします」と、二人そろって頭を下げていた。

コメント欄には「パイセン、おめでとーー 幸せな家庭を築いていってね！！」「誠実な付き合いの長い人と一緒になれて良かったです」「おめでとう！！！ 今まで大変だった分、いっぱい幸せを感じてね うさたにパイセンの明るい顔が見られて、ファンとして嬉しい」「なんだか本当に幸せなんだろうなというのが伝わってきて、こっちまで嬉しい気持ちになりました」などと書き込まれている。