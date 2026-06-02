高所が苦手な高橋恭平、高橋ひかる＆岩瀬洋志と強がりながら観覧車トーク 「ずっと外を見ない」と暴露される
■高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志がQ＆Aトーク
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（5日公開）の観覧車一周ドキドキトーク映像が到着した。大阪・梅田のHEP FIVEにある観覧車に乗車。3人の仲をより深める【観覧車一周ドキドキトークチャでQ＆Aトークを繰り広げた。
【動画】3人の仲の良さが垣間見える観覧車トーク
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
公開された映像には、早速観覧車に乗り込んでいく3人だが、なにやら少し浮かない表情の高橋恭平が映し出されている。岩瀬が「高所恐怖症ですか…？」と尋ねると、「全然余裕です。ただ一周するだけですからね」と強がりながらチャレンジがスタート。
まず一問目は、「夏祭り＆花火のシーンについて教えて」という質問。高橋恭平と岩瀬は、重要なお祭りのシーンの裏で本気で「金魚すくい」に挑戦していたことを告白。高橋ひかるがそのシーンについて、「想いを伝え合って、2人の距離が近づく（シーンでしたよね）」と振り返ると、高橋恭平は「（岩瀬とは）プライベートでも想いを伝え合っている」と返し、仲良しっぷりをアピールする。
お祭り自体も楽しんだという3人だが、高橋ひかるの「綿菓子を作らせてもらった」というエピソードに対して、岩瀬は「それやってないぞ！」と羨ましがる場面も。兵庫県出身の岩瀬からは、「お祭りっていいですよね！大阪だったら天神の花火大会や、淀川花火大会が有名ですよね」とコメントし、大阪出身の高橋恭平に「そこ淀川じゃないですか？」と尋ねるも、高橋恭平は高いところが苦手なあまり外を見ることができず、思わず視線をそらす様子も。
続いての質問は、「山口＆皐のデートシーンについて教えて」。デートシーンは横浜の赤レンガ倉庫付近などで撮影したと答える高橋恭平と高橋ひかる。横浜での撮影に興味津々の岩瀬は「横浜の花火大会に行ったりします」と明かし、高橋恭平からは「花火大会めっちゃ好きやん！（笑）」とすかさずツッコミが飛んだ。
さらに、「三角関係の矢印を教えて」という、それぞれのキャラクターの恋の矢印について説明する質問も。高橋恭平が「クライマックスとか全部ぶちまけていいの？実はあの後…僕（演じる山口）が真面目になって、岩瀬（演じる石崎）がグレるんですよ！」と冗談交じりに語ると、「それも見てみたい」とアナザーストーリーに興味を示す高橋ひかる。
「3人が本当にクラスメイトだったら？」という質問には、高橋恭平はバスケ部、高橋ひかるはバレーボール部、岩瀬はテニス部に入りたいとコメント。さらに、高橋ひかるが「球技大会は一緒に頑張るかも」と話すと、高橋恭平は岩瀬に「（球技大会）出なさそうやな」とツッコミ。これに岩瀬は「汗をかくのが嫌い」と認め、一同の笑いを誘った。
チャレンジ後には、岩瀬から「恭平くんが空やカメラを見るか、文字を読むかで、ずっと外を見ない」と暴露される場面もあり、終始笑いの絶えない空気の中、3人の仲の良さが垣間見える観覧車トークとなった。
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（5日公開）の観覧車一周ドキドキトーク映像が到着した。大阪・梅田のHEP FIVEにある観覧車に乗車。3人の仲をより深める【観覧車一周ドキドキトークチャでQ＆Aトークを繰り広げた。
【動画】3人の仲の良さが垣間見える観覧車トーク
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
まず一問目は、「夏祭り＆花火のシーンについて教えて」という質問。高橋恭平と岩瀬は、重要なお祭りのシーンの裏で本気で「金魚すくい」に挑戦していたことを告白。高橋ひかるがそのシーンについて、「想いを伝え合って、2人の距離が近づく（シーンでしたよね）」と振り返ると、高橋恭平は「（岩瀬とは）プライベートでも想いを伝え合っている」と返し、仲良しっぷりをアピールする。
お祭り自体も楽しんだという3人だが、高橋ひかるの「綿菓子を作らせてもらった」というエピソードに対して、岩瀬は「それやってないぞ！」と羨ましがる場面も。兵庫県出身の岩瀬からは、「お祭りっていいですよね！大阪だったら天神の花火大会や、淀川花火大会が有名ですよね」とコメントし、大阪出身の高橋恭平に「そこ淀川じゃないですか？」と尋ねるも、高橋恭平は高いところが苦手なあまり外を見ることができず、思わず視線をそらす様子も。
続いての質問は、「山口＆皐のデートシーンについて教えて」。デートシーンは横浜の赤レンガ倉庫付近などで撮影したと答える高橋恭平と高橋ひかる。横浜での撮影に興味津々の岩瀬は「横浜の花火大会に行ったりします」と明かし、高橋恭平からは「花火大会めっちゃ好きやん！（笑）」とすかさずツッコミが飛んだ。
さらに、「三角関係の矢印を教えて」という、それぞれのキャラクターの恋の矢印について説明する質問も。高橋恭平が「クライマックスとか全部ぶちまけていいの？実はあの後…僕（演じる山口）が真面目になって、岩瀬（演じる石崎）がグレるんですよ！」と冗談交じりに語ると、「それも見てみたい」とアナザーストーリーに興味を示す高橋ひかる。
「3人が本当にクラスメイトだったら？」という質問には、高橋恭平はバスケ部、高橋ひかるはバレーボール部、岩瀬はテニス部に入りたいとコメント。さらに、高橋ひかるが「球技大会は一緒に頑張るかも」と話すと、高橋恭平は岩瀬に「（球技大会）出なさそうやな」とツッコミ。これに岩瀬は「汗をかくのが嫌い」と認め、一同の笑いを誘った。
チャレンジ後には、岩瀬から「恭平くんが空やカメラを見るか、文字を読むかで、ずっと外を見ない」と暴露される場面もあり、終始笑いの絶えない空気の中、3人の仲の良さが垣間見える観覧車トークとなった。