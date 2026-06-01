櫻井翔、嵐の活動終了から1日…『news zero』生出演 番組冒頭で藤井アナから労いの言葉に深く一礼
5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の櫻井翔が6月1日、キャスターを務めている日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00／金曜 後11：30）に出演した。
【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ
嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）は、きのう5月31日に東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人の節目を迎えた
番組で藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした」と労いの言葉をかけられると深く一礼。「ありがとうございました」と話した。
続けて藤井アナが「一夜明け、いまの思いと、櫻井さんにとって嵐についてのちほどお話を伺いいたします」と伝えた。
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嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）は、きのう5月31日に東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人の節目を迎えた
番組で藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした」と労いの言葉をかけられると深く一礼。「ありがとうございました」と話した。
続けて藤井アナが「一夜明け、いまの思いと、櫻井さんにとって嵐についてのちほどお話を伺いいたします」と伝えた。