「付き合う＝結婚前提でしょ？」重すぎる彼氏の言葉に絶句…予想外の展開へ【作者に聞く】
【漫画】こじらせ女性にドン引き？→本編をイッキ読み
X(旧Twitter)上で“万バズ”漫画を連発する漫画家の港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。2023年3月に漫画の投稿を開始し、約半年間で10万フォロワーを獲得した。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに男女のすれ違いなどを描き、読者から大きな共感を集めている。
本作「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、異なる「こじらせ方」をした25歳女性4人が織りなす群像劇だ。「少女漫画の主人公みたいになりたいのに、脇役のような生活をしている」女性たちの姿をリアルに描いている。
■嫉妬深い男を引き寄せる女性の心理
今回は、思わせぶりな行動で男性を翻弄する女性「るか」編の第8回。るかの彼氏の嫉妬心が急激に強くなっていく様子が描かれる。このテーマを選んだ理由について、港区カンナさんは「るかのような『自分のことをものすごく好きな人が好き』なタイプは、嫉妬深い人を引き寄せてしまうことがあると思い、描こうと思いました」と語る。
■「付き合う」ことへの認識の差が生むすれ違い
作中のように、束縛を巡ってすれ違うカップルについて原因を尋ねると「結婚と違って彼氏彼女の関係は明確な定義がないので、それぞれ違った認識を持っているのが原因だと思います」と分析。さらに、彼氏から突然結婚の話題を出されてるかが驚くシーンについては、「『付き合う=結婚前提』の彼氏と、結婚のことを全く考えていなかったるかとの、スタンスの差が大きいと思います」と明かしてくれた。
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