リサ特製のハムと卵のラーメンも再現！『ジブリの食卓 崖の上のポニョ』レシピ絵本が7月10日刊行

『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 崖の上のポニョ』が、7月10日に主婦の友社より刊行される。ネット書店での予約は5月29日より開始されている。

【写真】「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」シリーズを振り返り

「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓」シリーズは、スタジオジブリの作品から生まれた料理レシピ絵本。最新作となる本書は、『アーヤと魔女』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』『魔女の宅急便』『千と千尋の神隠し』に続くシリーズ第6弾となる。

本書では、宗介がポニョにハムを分けてあげたサンドイッチ、宗介とポニョの体を温めたはちみつホットミルク、リサ特製のハムと卵のラーメンなど、作品に登場した料理を家庭で再現するための調理プロセスを紹介する。あわせて、「魔法あふれるオムライス」や「不思議な海の水球ゼリー」など、作品世界からイメージして制作されたオリジナルレシピも収録されている。

調理プロセスは、親子で一緒に作れるように写真で解説。小学生が大人と一緒に作る設定で、漢字には読み仮名がふられている。また、難易度を示すレベルマークが付いており、作りやすいものから挑戦できる構成となっている。

本書掲載レシピには、「リサの大急ぎサンド」「みんな大すきソフトクリーム」「はちみつホットミルク」「リサ特製ハムと卵のラーメン」のほか、オリジナルレシピとして「海の生き物ウインナ」「お手軽3種のスープ」「魔法あふれるオムライス」「船乗りのシーフードホワイトカレー」「魔女のキラキラアクセサリー風フルーツあめ」「不思議な海の水球ゼリー」が並ぶ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）