噴水モチーフのフィギュア「ポケットモンスター Shower Splash!」9月28日発売
【ポケットモンスター Shower Splash!】 9月28日 発売予定 価格：1個1,650円
(C)Pokémon. (C)NintendoCreatures Inc./GAME FREAK Inc.
リーメントはフィギュア「ポケットモンスター Shower Splash!」を9月28日に発売する。価格は1個1,650円。
本製品はポケモンがわざを放つ姿を立体化したフィギュア。リザードン、ミロカロス、プラスル＆マイナン、シェイミ、サザンドラ、ゼニガメ＆ワニノコの全6種で、ボックス1つにいずれか1種が入っている。また納品時に「全種類のアイテムが揃います。」とシールが貼られているボックスは全種が揃う。
噴水をモチーフとしており、みずポケモンだけでなくでんき、ほのお、ドラゴンと様々なタイプのわざを放つ姿を噴水風に表現している。ダイナミックなポーズやエフェクトで造形され、ポケモンたちの美しさが際立っている。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) June 1, 2026
【ポケットモンスター Shower Splash!】
ポケモンたちがダイナミックにわざを放つ、噴水モチーフのジオラマフィギュア
9月28日発売予定。全6種。1650円(税抜価格1500円)。#ポケットモンスター #ポケモン #リーメント #フィギュア #pokemon #rement #figure pic.twitter.com/paqBTwjoAH
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