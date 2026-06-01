【ポケットモンスター Shower Splash!】 9月28日 発売予定 価格：1個1,650円

リーメントはフィギュア「ポケットモンスター Shower Splash!」を9月28日に発売する。価格は1個1,650円。

本製品はポケモンがわざを放つ姿を立体化したフィギュア。リザードン、ミロカロス、プラスル＆マイナン、シェイミ、サザンドラ、ゼニガメ＆ワニノコの全6種で、ボックス1つにいずれか1種が入っている。また納品時に「全種類のアイテムが揃います。」とシールが貼られているボックスは全種が揃う。

噴水をモチーフとしており、みずポケモンだけでなくでんき、ほのお、ドラゴンと様々なタイプのわざを放つ姿を噴水風に表現している。ダイナミックなポーズやエフェクトで造形され、ポケモンたちの美しさが際立っている。

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