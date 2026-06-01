1日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比4.2％増の4834億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.7％増の3701億円だった。



個別ではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＮＥＸＴ 電機・精密 <1625> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン ＳＲＩ <2851> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５（年４回決算型） <2624> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> など96銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> など42銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> が4.77％高、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> が4.01％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が3.41％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.21％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> は4.56％安、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> は4.41％安、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> は3.89％安、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は3.86％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は3.56％安と大幅に下落した。



日経平均株価が604円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2631億5000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2403億4700万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が287億2600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が253億9100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が163億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が116億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が85億7300万円の売買代金となった。



株探ニュース