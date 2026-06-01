国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年6月1日にXを更新。ラジオ番組に出演するためにタクシーに乗ったところ、運転手から行き先の指定間違いを指摘してもらえたことを明かした。

「あやうく有楽町のニッポン放送に向かうところを」

玉木氏は同日、ラジオ番組「おはよう寺ちゃん」（文化放送）に出演した。

一方、出演前にはXで「朝、ラジオに出るためにタクシーに乗って『ニッポン放送お願いします』と言った」と明かしつつ、「運転手さんが私だと気づいて『玉木さん、上念さんと出る文化放送じゃないの？今、ラジオ聞いてたよ』」と教えてくれたことを明かした。

玉木氏は、「あやうく有楽町のニッポン放送に向かうところを、今、浜松町の文化放送に向かっています」と報告し、「運転手さん、ありがとう」と感謝した。

また、次のポストではスタジオブース内で撮影した写真を公開し、「間に合った！月曜の朝からいいことあった。タクシーの運転手さん、ありがとう」「世の中は優しさでできている」とつづった。

ポストには、「運転手さん神すぎる！」「運転手さん､超優秀！」という声が集まっている。