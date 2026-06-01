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「この世は腐ってる」と世間を恨むのは間違い！売れないバンドマンの人生を破滅させる「6つの罠」

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QOOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【2026最新】売れないバンドマンの末路。音楽人生が壊滅する「6つの罠」」を公開した。動画では、バンドマンの人生を狂わせる「6つの見えない敵」について、独自の視点と実体験を交えながら警告を発している。



平井氏はまず、バンドマンが陥りやすい最大の罠として「承認欲求に支配されること」を挙げた。承認欲求が肥大化しすぎると、客観的な評価や動員数といった実像が見えなくなり、成果が出ないことを「この世は腐ってる」と世間のせいにしてしまうと指摘。正しいのは「成果を出すことに視点を合わせる」ことだと強調した。続いて「変な女が介入する」問題に言及し、共依存関係に陥ることでメンバー間の不和が生じ、バンドが崩壊するケースが多々あると語った。



さらに、表面的なストイックさを他人に強要する「変な啓発メンバーの登場」や、思考停止に陥って貧乏を受け入れてしまう「金欠」の危険性を指摘。現代はお金を増やす手段が多数あるにもかかわらず、「音楽だけやってたらいいわけじゃない」と行動を起こさない姿勢に疑問を呈した。また、「仲間の意思決定に依存する」ことの危うさについても触れ、自分の人生をコントロールするためには、自ら意思を持つことが不可欠だと説いた。



最後に平井氏は、「現実と戦わず逃げ癖がつく」ことが最も致命的であると断言。「逃げ癖がつくと真っ正面から問題に向き合えなくなる」と述べ、時には問題に立ち向かい、自分の人生を守るために戦うことの重要性を強く訴えかけた。