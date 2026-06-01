【スタバ新作】「ハニー バナナ フラペチーノ」登場 はちみつとバナナの“黄金”の味わい
【モデルプレス＝2026/06/01】スターバックスコーヒージャパンでは、はちみつとバナナを使用したフラペチーノの新作「ハニー バナナ フラペチーノ（R）」を、2026年6月5日（金）より発売する。
【写真】先行発売中の「バナナ アフォガート フラペチーノ」
スターバックスが日本上陸30周年を迎える今年のスローガンに掲げる「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」。これまでも様々なコーヒービバレッジを通じて、コーヒーのカルチャーに触れる入口になってきたが、今年4月の「キャラメル マキアート」のアップデートを皮切りに、30周年となる8月に向けて第3段まで順次ビバレッジを展開していく。
5月27日より発売中の「バナナ アフォガート フラペチーノ」に続く、新たなバナナ系のフラペチーノとして6月5日より「ハニー バナナ フラペチーノ」が登場。バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスのとれた黄金の味わいに仕上げている。こちらも、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用。「もったいないバナナ」使用のバナナパウダー、はちみつとホワイトモカシロップをあわせたボディの底には、「もったいないバナナ」のごろっとした果肉を敷き、仕上げにホイップクリームとはちみつをトッピングした。（modelpress編集部）
■商品名／価格（表示価格は税込の総額表示）
『ハニー バナナ フラペチーノ（R）』 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
■販売期間：2026年6月5日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】先行発売中の「バナナ アフォガート フラペチーノ」
◆スタバ「ハニー バナナ フラペチーノ」登場
スターバックスが日本上陸30周年を迎える今年のスローガンに掲げる「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」。これまでも様々なコーヒービバレッジを通じて、コーヒーのカルチャーに触れる入口になってきたが、今年4月の「キャラメル マキアート」のアップデートを皮切りに、30周年となる8月に向けて第3段まで順次ビバレッジを展開していく。
◆バナナ×はちみつの“黄金”バランス
5月27日より発売中の「バナナ アフォガート フラペチーノ」に続く、新たなバナナ系のフラペチーノとして6月5日より「ハニー バナナ フラペチーノ」が登場。バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスのとれた黄金の味わいに仕上げている。こちらも、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」を使用。「もったいないバナナ」使用のバナナパウダー、はちみつとホワイトモカシロップをあわせたボディの底には、「もったいないバナナ」のごろっとした果肉を敷き、仕上げにホイップクリームとはちみつをトッピングした。（modelpress編集部）
■商品名／価格（表示価格は税込の総額表示）
『ハニー バナナ フラペチーノ（R）』 Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：687円 店内利用の場合：700円
■販売期間：2026年6月5日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
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