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意外と知らないパン選びの罠。「なんとなく健康的」で選ぶと太る？毎日食べる主食だからこそ知っておきたい事実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、「健康のために食べてたのに…実は太りやすい・病気になりやすいパン」と題した動画を公開した。動画では、健康のために良かれと思って選んだ市販のパンが、実は太りやすい体質や病気の原因になり得るという事実と、正しい見極め方について解説している。



むらまつ氏は、全粒粉や食物繊維、乳酸菌入り、グルテンフリーといったパッケージの言葉を見ると、消費者は「なんとなく健康的に感じますよね」と指摘する。しかし、こうしたイメージだけで中身を確認せずに市販のパンを選んでしまうと、実は「砂糖・油・添加物がてんこ盛り」だったというケースが少なくないという。お菓子とは異なり、パンは主食として毎日のように食べるため、知らず知らずのうちに余分な成分が体に蓄積されてしまうのだ。



動画内では具体的な落とし穴の例も紹介された。「グルテンフリー」と記載されていても、加工澱粉や増粘剤、ショートニングが大量に含まれていたり、米粉パンと謳いながら普通に小麦やバターがたっぷり使われていたりする実態があるという。むらまつ氏は、表面の言葉に惑わされず、まずはパンの裏側にある「原材料」を必ず見る習慣をつけるべきだと力説した。



一方で、忙しい現代人にとって安心・安全な材料だけで作られたパンを毎日食べるのはハードルが高い。むらまつ氏も「完璧じゃなくていい」と述べ、週に1～2回は市販の甘いパンを楽しんでも良いと提案している。大切なのは、全体のバランスを見ながら健康的なパンを食べる頻度を調整することだ。イメージに頼らないパン選びの視点を持つことで、毎日の食生活への意識が大きく変わるきっかけとなるだろう。