ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を2026年7月1日(水)から8月26日(水)までの期間限定で開催！

暑さやわらぐ夜のパークに、カラフルなネオンがまぶしい壮大な夜祭り空間が登場します。

全く新しい体験ができる夏イベントの開催に先駆け、6月1日（月）から、俳優の北村匠海さんが出演する新CMが公開されます。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで夏祭り!!」新CM

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

YouTube：2026年6月1日（月）12:00頃 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式チャンネルにて公開

TVCM：2026年6月1日（月）より、一部エリアを除き、順次放送予定

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

今回公開されるCMは、“だってだって、祭りじゃん?！ 〜オトナもコドモも、お祭り騒げ！〜”をテーマに、子どもから大人まで思いっきり⽻⽬を外して楽しめる夏のパークを描いています。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で「ドンキーコング」と出会い、びしょ濡れライドで超絶叫する大はしゃぎのお昼のパークを過ごした親子が、『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』で賑わう夜のパークで、夏祭りに超熱狂する北村さんと出会い、カラフルなネオンが輝くなか、大量の水や泡でびしょ濡れになって踊ったり、写真撮影やゲーム、パイロ（花火）を満喫したりとパーク初の“夜祭り”を全力で遊びつくします。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

リミットを外して楽しめる“お祭り騒ぎ”のパークの夏に期待が募る内容となっています。

北村匠海さんからのメッセージ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初の夏祭りということで、NO LIMIT!なハジケ感が溢れる祭りの空気を感じられるCMです。

僕の「夏祭り 」（という絶叫セリフは）、声がぶっ飛びそうだったんです。

それぐらいエネルギッシュに楽しく撮影しました。パークが、新しい自分を発見できる場だということを、一足先に味わいましたね！

（撮影では）たくさんの遊びがあってすごく楽しかったですし、ただ水を浴びるのではなく、その場にいるみんなで同じ状況になれる一体感がありました。

夏の暑さを吹き飛ばし、心の体温をアゲるパークでの新体験は、非現実的ながら、自分にリアルにダイレクトに届きます。

ぜひパークに遊びに来て、初の夜祭りを、肌で感じて目で見て、五感で楽しんで欲しいです。

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暑さやわらぐ夜のパークに、カラフルなネオンがまぶしい壮大な夜祭り！

夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』は2026年7月1日(水)から8月26日(水)までの期間限定で開催です。

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