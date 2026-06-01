英人気シンガー・ソングライターのデュア・リパ（３０）が５月３１日（日本時間６月１日）に英ロンドンで英俳優のカラム・ターナー（３６）と結婚式を挙げた。英メディアが報じた。

デュア・リパとターナーはロンドンのオールド・メリルボーン・タウンホールで親しい関係者のみを招き結婚式を挙げた。英紙「ザ・サン」「デイリー・メール」が入手した写真によると民事婚を終えたデュア・リパは薄い水色のセットアップスーツに白いつば広帽、白の手袋をはめた手には控えめな黄色い花束を持ち、濃紺のスーツ姿のターナーとライスシャワーを浴びながら役所から出てきた。

昨年６月に婚約を発表した２人は今月末にイタリア・シチリア島で３日間にわたる盛大な披露宴を開く予定だとしている。

１９９５年８月２２日、ロンドン生まれのデュア・リパは２０１５年にデビュー。１７年リリースのファーストアルバム「Ｄｕａ Ｌｉｐａ」の収録曲「Ｎｅｗ Ｒｕｌｅｓ」が世界的大ヒットとなってブレイク。２１年にはアルバム『Ｆｕｔｕｒｅ Ｎｏｓｔａｌｇｉａ』が第６３回グラミー賞で最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞を受賞した。また日本のジブリ作品ファンで自身のインスタグラムにはたびたびジブリ画像を投稿している。

ターナーは１９９０年２月１５日、ロンドン生まれ。ファッションモデルを経て２０１１年に俳優デビューした。１８年公開の映画「ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生」、２２年の「ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密」でエディ・レッドメイン演じる主人公の兄役を演じた。