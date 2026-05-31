ÌµÎÁ¤ÇÊ¬»¶·¿¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖRiver¡×¡¢¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿Freenet¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ìÃæ±û¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·¤ÇÃÙ±ä¤¬1ÉÃÌ¤Ëþ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½
River¤Ï½¾Íè¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂå¤ï¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Ê¬»¶·¿¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Freenet¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ÂÁ´¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É²ÄÇ½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
freenet/river: Decentralized group chat system built on Freenet
https://github.com/freenet/river/
Freenet¤Ï2000Ç¯¤ËIan Clarke»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢Æ¿Ì¾À¤¬¹â¤¯¸¡±Ü¤Ë¶¯¤¤P2P¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·2023Ç¯¤ËÆâÉô¥³¡¼¥É¡ÖLocutus¡×¤È¤·¤Æ¿·µ¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡ÖFreenet¡×¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤ÎFreenet¤Ï²þÌ¾¤·¤Æ¡ÖHyphanet¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Important Announcement: Freenet naming change
https://www.mail-archive.com/devl@freenetproject.org/msg55262.html
Freenet renamed to Hyphanet : Hyphanet
https://www.hyphanet.org/freenet-renamed-to-hyphanet.html
River¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿¸½¹ÔFreenet¤ÎÊý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÊ¬»¶·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÃæ±û½¸¸¢·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÙ±ä¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢River¤ÏFreenet¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò²ð¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ1ÉÃÌ¤Ëþ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÃÙ±ä¤ÇÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
River: Real-Time Group Chat on Freenet | Freenet
https://freenet.org/about/news/river-realtime-chat-milestone/
¢¡Æ³Æþ
¸ø¼°GitHub¤Ç¤ÏºÇ¤â¼ê·Ú¤ËRiver¤ò»î¤¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖFreenet¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Äó¤È¤·¤ÆFreenet¤ÎÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏFreenetËÜÂÎ¤òWSL(Ubuntu)¾å¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤·¥Û¥¹¥È¤ÎWindows¤ÇUI¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë·Á¼°¤ÇÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªcurl¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤áWSL¾å¤Çcurl¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
sudo apt install curl
Freenet¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
curl -fsSL https://freenet.org/install.sh | sh
¤·¤Ð¤é¤¯¥í¥°¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤Î¤ÇY¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥¡¼¤ò²¡¤¹¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
success: Freenet 0.2.67 installed successfully!
Would you like to install Freenet as a system service? [y/N]
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î´°Î»¸å¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
freenet service start
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Àµ¾ï¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢WindowsÂ¦¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¡Öhttp://localhost:7509/¡×¤ò³«¤¯¤ÈFreenet¤ÎUI¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Freenet¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹µ¯Æ°¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤é¡¢Â³¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
Try Freenet: Join River | Freenet
https://freenet.org/quickstart/
²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡ÖStep 2: Join the room¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖOpen River & Join Chat¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¾·ÂÔ¥³¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ìFreenet¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à²èÌÌ¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏURL¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼ê½çÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤ÏURLÃæ¤Î¥É¥á¥¤¥ó¡Ö127.0.0.1¡×¤òWindows¤¬localhost¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö127.0.0.1¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ölocalhost¡×¤È¾å½ñ¤¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖInvitation Received¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«ÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤«¤·¤Æ¡ÖAccept¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Freenet¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹
River¤Ë¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎCLI¥Ä¡¼¥ë¡Öriverctl¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£riverctl¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥Ö¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦riverctl room¡§¥ë¡¼¥à´ÉÍý(ºîÀ®¡¦°ìÍ÷É½¼¨¡¦¾ðÊóÉ½¼¨)
¡¦riverctl message¡§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¼õ¿®
¡¦riverctl member¡§¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý
¡¦riverctl invite¡§¾·ÂÔ¥³¡¼¥É¤ÎºîÀ®¤È¾µÇ§
¢¡¤Þ¤È¤á
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏRiver¤Ï¤Þ¤À¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬0.1.51¤Ç¤¢¤ê¡¢³«È¯ÅÓ¾å¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤«¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¥Ó¥ë¥É¤äÆ°ºî¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éFreenet¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊ¬»¶·¿¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÍèÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë°ÂÁ´¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£