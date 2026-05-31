²ñµÄÃæ¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬¥×¥Ä¥ó¡¡¶¯¤¤Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤ë50Âå¡¡Àµ¼Ò°÷¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¿çÌ²6»þ´ÖÌ¤Ëþ¡ÚÀµ¼Ò°÷600¿ÍÄ´ºº¡Û
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹çÅ¾¿¦¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¿çÌ²¤È»Å»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¿çÌ²¡Ö6»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤ÈÌó1»þ´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¡Ö¿²ÉÔÂ¤Î¸¶°ø¡×
Ä´ºº¤Ï¡¢20¡Á50Âå¤ÎÀµ¼Ò°÷600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿çÌ²¥¬¥¤¥É 2023¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¿Í¤Ï6»þ´Ö°Ê¾å¤Î¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢20¡Á50Âå¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ë¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤Î¼ÂÂÖ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡Ö6»þ´Ö14Ê¬¡×¤Ç¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö6»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¡Ê26.9¡ó¡Ë¤È¡¢¿ä¾©»þ´Ö¤è¤ê¤â¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¿çÌ²»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö8»þ´Ö°Ê¾å9»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¡Ê48.0¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï¡Ö7»þ´Ö13Ê¬¡×¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤È¼ÂÂÖ¤Îº¹¤ÏÌó1»þ´Ö¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿²ÉÔÂ¤ÎÉÑÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½µ2¡Á4Æü°Ê¾å¡×¡Ê38.8¡ó¡Ë¤ä¡Ö½µ5¡Á7Æü¡×¡Ê31.7¡ó¡Ë¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï6»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô°Ê¾å¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿²ÉÔÂ¤Î¸¶°ø¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡¦ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÎÉéÃ´¡×¡Ö»Å»ö¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â38.1¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë30Âå¤Ï¡Ö»Å»ö»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡¦ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÎÉéÃ´¡×¡Ê44.3¡ó¡Ë¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ê43.2¡ó¡Ë¤ä¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¡¦¹Í¤¨¡×¡Ê42.4¡ó¡Ë¤¬Â¾¤ÎÇ¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¡×¤ò¿²ÉÔÂÉÑÅÙÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¿²ÉÔÂ¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó50Ê¬¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¿²ÉÔÂ¤¬»Å»ö¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¡Ê¤ä¤ëµ¤¡Ë¤¬Í¯¤«¤º¡¢¼è¤ê¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê22.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¡ÊÆþÎÏ¥ß¥¹¡¦¸í»úÃ¦»ú¡¦Ëº¤ìÊªÅù¡Ë¤ò¤·¤¿¡×¡Ö²ñµÄÃæ¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¡¢¶¯¤¤Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡¦µïÌ²¤ê¤ò¤·¤¿¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â21.8¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë50Âå¤Ç¡Ö²ñµÄÃæ¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë¡¢¶¯¤¤Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡¦µïÌ²¤ê¤ò¤·¤¿¡×¡Ê27.2¡ó¡Ë¤¬¹â¤¯¡¢¿²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Ä¹°ú¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢°½Û´Ä¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¿çÌ²¤¬»Å»ö¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤Ç¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê62.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê61.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿²ÉÔÂ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¿¦¾ì¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê59.2¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡¢¿çÌ²¤Ï»Å»ö¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÇ¯¼ýÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¹àÌÜ¤ÇÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿çÌ²¤È»Å»ö¤Î´ØÏ¢À¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÏÇ¯¼ýÊÌ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£