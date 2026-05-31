ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡¡¡Ú º£½µ¤Î°ìºý ¡Û
¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù²ÏÂ¼ÂÙµ®Ãø¡¡¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡¡Äê²Á1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤éµÈÌî²È¥°¥ëー¥×¤Î¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤Ë¾º¤ê¤Ä¤á¤¿Ãø¼Ô¤ÎÂÎ¸³µ¡£°û¿©¶È³¦¤ò²þ³×¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£
¡Ø¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡Ù Æ£°æµÁÉ§¡¦¾®»³¹îÌÀ¶¦Ãø¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉôÀ¸»ºÀÏ«Æ¯¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー
Äê²Á2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
18¤Î±é½¬¥·ー¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¼«¿È¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î°ìºý¡£
¡ØBCG¡¡·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¡Ö20¤Î»×¹Í¥Äー¥ë¡×¡Ù °æ¾å½á¸ãÃø¡¡Æü·ÐBP¡¡Äê²Á2860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
30Ç¯´Ö³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î·Ð¸³¤ò½ÌÌó¡£ÍÍ¡¹¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»×¹Í¥Äー¥ë¤ÈÍ×ÁÇ¤È¤Ï¡©
·ÐÃÄÏ¢¾ïÌ³Íý»ö¡¦´äºê°ìÍº¤Î¡Ú ¤ï¤¿¤·¤Î°ìºý ¡Û¡Ø2075 ¼¡À¤ÂåAI¤Çá´¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¡Ù