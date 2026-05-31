2Ç¯Ï¢Â³APACºÇÍ¥½¨¡¢±äÄ¹ÊÝ¾Ú¤âÆüËÜ¼ó°Ì¡ª ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¡ÖASTON MARTIN TOKYO¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¤ÎWINGS AWARD¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ºÇÍ¥½¨¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¾Þ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤·¤Þ¤¹±äÄ¹ÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPinnacle Extended Warranty¡×¤Î·ÀÌó³ÍÆÀÎ¨¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñÆâÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ãæ¤ÎÆüËÜNo.1¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹Åìµþ¡¦ËÌÀÄ»³¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¤«¤é¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Åìµþ¡¦ËÌÀÄ»³¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¡×¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¡ÊAston Martin Lagonda¡Ë¤Î2025Ç¯ÅÙÇ¯¼¡É½¾´¤Ë¤ª¤¤¤Æ2ÉôÌç¤ÎºÇ¹â¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ÃÏ°è¤ÎºÇÍ¥½¨¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ëWINGS AWARD¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢±äÄ¹ÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPinnacle Extended Warranty¡×¤Î·ÀÌó³ÍÆÀÎ¨¤Ç¤â¹ñÆâÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ãæ¤Î¼ó°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¡ÖASTON MARTIN TOKYO¡×
»ÜÀßÌ¾¡§ASTON MARTIN TOKYO¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¡Ë±¿±Ä¡§¥²¥¤¥É¥ó³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³1-2-3±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á18:00ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡Ê²Æµ¨µÙ²Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡ËTEL¡§03-5410-0070
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¡ÊAston Martin Lagonda¡Ë¤¬À¤³¦¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÇ¯¼¡É½¾´À©ÅÙ¡ÖWINGS AWARD¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¡ÖAsia Pacific Marketing Team of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤¯2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¸ø¼°¤Î±äÄ¹ÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPinnacle Extended Warranty¡×¤Î·ÀÌó³ÍÆÀÎ¨¤Ç¤â¹ñÆâÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ãæ¤ÎºÇ¹â¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö2025 Best Customer Retention Performance JAPAN¡×¤òÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥É¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ±¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÈÎÇä¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¤Î³ÆÎÎ°è¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WINGS AWARD ¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ºÇÍ¥½¨¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¾Þ 2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
WINGS AWARD¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¤¬À¤³¦¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯¼Â»Ü¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³Àß·×¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÀß·×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦PR¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î3ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾ÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤ò´Þ¤à¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³Á´ÂÎ¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ÃÏ°è¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pinnacle Extended Warranty ·ÀÌó³ÍÆÀÎ¨ ÆüËÜNo.1
Pinnacle Extended Warranty¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú½ªÎ»¸å¤âÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¸ø¼°¤Î±äÄ¹ÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡Á12·î¤òÉ¾²Á´ü´Ö¤È¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDMS¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Èæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î·ÀÌó³ÍÆÀÎ¨¤Ç¹ñÆâÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Ãæ¤ÎºÇ¹â¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤ÎWINGS AWARD¤È¹ñÆâ¼ó°Ì¤Î±äÄ¹ÊÝ¾Ú¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³Àß·×¤«¤é¹ØÆþ¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¤ÎÂÎÀ©¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Á´°è¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Pinnacle Extended Warranty¤ÎÂÐ¾Ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú½ªÎ»¸å¤â2025Ç¯ÅÙ¹ñÆâºÇ¹â¿å½à¤Î·ÀÌó³ÍÆÀÎ¨¤ò¸Ø¤ëÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¡ÖASTON MARTIN TOKYO¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. WINGS AWARD¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¤«¡©
A. WINGS AWARD¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¡ÊAston Martin Lagonda¡Ë¤¬À¤³¦¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯¼Â»Ü¤¹¤ëÇ¯¼¡É½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ÃÏ°è¤Î¡ÖMarketing Team of the Year¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³Àß·×¤Î°ì´ÓÀ¤äÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤¬É¾²Á´ð½à¤È¤·¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. Pinnacle Extended Warranty¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¤«¡©
A. Pinnacle Extended Warranty¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤Î½ªÎ»¸å¤âÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¸ø¼°¤Î±äÄ¹ÊÝ¾Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó³ÍÆÀÎ¨¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¤ÎDMS¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¹ñÆâÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Èæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¾å°Ì¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 2Ç¯Ï¢Â³APACºÇÍ¥½¨¡¢±äÄ¹ÊÝ¾Ú¤âÆüËÜ¼ó°Ì¡ª ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅìµþ¡ÖASTON MARTIN TOKYO¡× appeared first on Dtimes.