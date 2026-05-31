200名超の講師陣、24時間365日対応！ まなぶてらす「オンライン家庭教師」

記事ポイント オンライン家庭教師「まなぶてらす」が2026年5月25日にサービス開始10周年を迎え、累計レッスン数は52万件以上に達しています入会金・月会費なしのポイント制を維持し、世界34カ国以上の海外在住家庭にも対応しています10周年連動企画として2026年6月13日（土）に保護者向け無料オンラインセミナー「子育てオンラインフェス 2026」が開催されます オンライン家庭教師「まなぶてらす」が2026年5月25日にサービス開始10周年を迎え、累計レッスン数は52万件以上に達しています入会金・月会費なしのポイント制を維持し、世界34カ国以上の海外在住家庭にも対応しています10周年連動企画として2026年6月13日（土）に保護者向け無料オンラインセミナー「子育てオンラインフェス 2026」が開催されます

オンライン家庭教師サービス「まなぶてらす」が、2026年5月25日にサービス開始10周年を迎えました。

累計レッスン数52万件以上、世界34カ国以上の家庭に届けてきた10年間の節目に、保護者向け無料オンラインセミナーの開催も発表されています。

まなぶてらす「オンライン家庭教師」





サービス名：オンライン家庭教師「まなぶてらす」サービス開始日：2016年5月25日（2026年5月25日で10周年）累計レッスン数：52万件以上講師数：200名以上料金体系：入会金・月会費なしのポイント制海外対応：世界34カ国以上（北米・南米・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中東・アフリカ）対応時間帯：24時間365日（講師の対応可能枠による）

ドリームエデュケーションが運営するオンライン家庭教師サービス「まなぶてらす」は、2016年5月25日のサービス開始から10年間、運営方針を大きく変えることなく継続してきました。

コロナ禍以降にオンライン教育の新規参入が相次いだ一方でサービスの統廃合・撤退も少なくないなか、同サービスは入会金・月会費なしのポイント制という基本設計を守り続けています。

累計レッスン数は52万件以上に達し、受講者は日本国内にとどまらず北米・南米・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中東・アフリカにわたる世界34カ国以上の海外在住家庭にまで広がっています。

駐在・移住・国際結婚など多様な事情を抱える家庭の学習ニーズに対応できる体制が、長期継続の背景にあります。

入会金・月会費なしで続けられる仕組み

「まなぶてらす」の料金体系は、入会金・月会費なしのポイント制を採用しており、使った分だけの費用で利用できます。

在籍する講師は200名以上で、受験対策（中学・高校・大学受験）や英検・英会話はもちろん、そろばん・プログラミング・アート・ピアノ・将棋・心理サポートまで多彩なジャンルをカバーしています。

対応時間帯は24時間365日（講師の対応可能枠による）で、保護者や子どもの生活時間帯に合わせた学習設計が可能です。

海外在住・帰国子女・不登校・発達特性のある子どもなど、画一的な学習環境では対応が難しいケースにも受け皿として機能しています。

10周年連動企画「子育てオンラインフェス 2026」





サービス開始10周年を機に、保護者向け無料オンラインセミナー「子育てオンラインフェス 2026 〜5人の専門家と考える、AI時代の子育てヒント〜」が2026年6月13日（土）14:00〜16:00（120分）にZOOMウェビナー形式で開催されます。

参加費は無料で、まなぶてらすの会員以外も参加できます。

定員は先着50名の事前登録制です。

AI時代の子育て・データ探究・法律（トラブル対応）・子どもの心理・伝わる声という5つのテーマについて、各分野の専門家がリレー形式で登壇します。

代表の坂本七郎が「AI時代に求められる『独自性』の育て方」をテーマに講演するほか、現役専門家がそれぞれの視点で解説する構成となっています。

詳細および申込みは「まなぶてらす」公式サイトに掲載されています。

代表・坂本七郎について

ドリームエデュケーション代表取締役の坂本七郎は、家庭学習コンサルタントとして5,000人以上の保護者への学習相談実績を持ちます。

著書は15冊・累計26万部以上で、『出る順「中学受験」漢字1580が7時間で覚えられる問題集[3訂版]』（大和出版）や『中学受験は2科目だけ勉強すればいい』（ナツメ社）などが代表作です。

NHK Eテレをはじめ多数のメディアにも出演しています。

入会金・月会費なしという基本設計のまま52万件以上のレッスンを積み上げてきた「まなぶてらす」は、海外在住や不登校、発達特性といった多様な学習ニーズに応えながら10年間運営を継続してきたサービスです。

6月13日の無料セミナーはまなぶてらす会員以外も参加でき、AI時代の子育てについて5人の専門家から多角的な視点を得られる機会となっています。

まなぶてらす「オンライン家庭教師」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「まなぶてらす」はどのような料金体系ですか？

A. 入会金・月会費なしのポイント制を採用しており、利用した分だけの費用が発生します。

月単位の固定費は発生しません。

Q. 「子育てオンラインフェス 2026」はまなぶてらすの会員以外でも参加できますか？

A. 保護者であればまなぶてらすの会員以外も参加できます。

参加費は無料で、定員は先着50名の事前登録制です。

開催日時は2026年6月13日（土）14:00〜16:00、ZOOMウェビナー形式で実施されます。

Q. 海外在住でも「まなぶてらす」は利用できますか？

A. 世界34カ国以上の海外在住家庭への対応実績があります。

北米・南米・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中東・アフリカにわたる地域が対応範囲に含まれています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 200名超の講師陣、24時間365日対応！ まなぶてらす「オンライン家庭教師」 appeared first on Dtimes.