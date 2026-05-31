人気アイドルグループ・嵐が5月31日のラストコンサートで活動を終了する。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「27年におよぶ活動のなかで、最も強いインパクトを与えたのは、7年前の『天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典』での歌唱だった」という――。

写真＝iStock.com／TkKurikawa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TkKurikawa

■やっぱり「嵐」はスゴかった

この終わりは、大団円と呼ぶにふさわしい。連日、テレビCMなどで、私たちは、嵐の最後のライブ「We are ARASHI」の広告を目にしてきた。彼らは、1999年の結成から2020年末からの休止を経て、活動を終える。終了に向け、「国民的」と言える盛り上がりを見せてきた。

NHK紅白歌合戦の司会をグループとして5年連続で務めたほか、個人としても相葉雅紀さん、二宮和也さん、櫻井翔さんがそれぞれ担当している。「国民的」アイドルとしての人気と地位は、誰の目にも疑う余地がまったくない。

何より、平成から令和にかけての四半世紀以上にわたり、5人のうち誰ひとり欠けなかった。この歳月は、ソーシャルメディアの発達とともに、アイドルにとっては受難の時代でもあった。些細としか思えないきっかけでバッシングを受けたり、スキャンダル写真や動画が流出したり、長期にわたる活躍は、困難を極めている。

SMAPを例に挙げるまでもない。嵐と同じSTARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）所属のアイドルを見ても、2003年にデビューしたNEWSは、活動を続けているものの、9人いた初期のメンバーのうち3人になっている。男性グループだけではない。嵐と同じ2000年代から2010年代にかけて市場を席巻したAKB48のメンバーは、めまぐるしく移り変わっている。

■「国民祭典」で雅子さまが涙されたワケ

アイドルがブームとともに逆風にもさらされた中での活躍、それも長期間にわたってトップを走り続けてきた姿は、偉大というほかない。しかも、その仲の良い姿を、まるで何事もなかったかのように、いつもどこにいても、自然に見せてきた。とかく不仲説が取り沙汰されがちなアイドルグループにあって、その嘘偽りのない姿は、私たちの目印であり、その意味で「国民的」だったのではないか。

「国民的」という点で特筆に値するのは、令和へと代替わりした2019年11月9日に皇居前広場で開かれた、「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」での歌唱である。嵐は、「奉祝曲」＝お祝いの歌「Journey to Harmony」を披露した。二重橋に立って、その歌を聞かれていた皇后雅子さまが涙ぐまれたことでも、話題を集めた。

なぜ雅子さまは嵐の「奉祝曲」に涙を流されたのか。まさに、ここに嵐が「国民的」アイドルグループたる所以がある。その理由を探るためには、まず、この「奉祝曲」と、その歌い手との関係にさかのぼらなくてはならない。

■辞書にさえ載らない「奉祝曲」とは何か

国語辞典を開いても「奉祝曲」ということばは、ほとんど見当たらない。「奉祝」は、「つつしんで祝うこと、心から祝うこと」を意味する（『日本国語大辞典』小学館）のだから、その楽曲が「奉祝曲」であるが、そこに挙げられている用例は、1908年や1913年のものであり、日本語の歴史のなかでは、長くはない。

「奉祝」が大きく使われたのは、いまから86年前、1940年だった。その年は、初代・神武天皇の即位から2600年にあたるとして「紀元2600年記念式典」が行われ、そこで演奏されたのが「奉祝舞楽」だった。

嵐による「奉祝曲」は、この「奉祝舞楽」のリバイバルであり、1999年、当時の天皇陛下の即位10年を祝して行われた「天皇陛下御在位十年をお祝いする国民祭典」から続くものである。

1999年の式典では、皇居前広場の特設ステージに置かれたピアノで、YOSHIKIが「奉祝曲 アニバーサリー」を披露した。その10年後、即位20年を祝う「天皇陛下御即位20年をお祝いする国民祭典」では、EXILEが「太陽の国」を歌い上げた。

YOSHIKIによる演奏も、EXILEによる歌唱も、どちらも大きな注目の的となり、また、さまざまな議論を生んだ。日本政治思想史を専門とする原武史氏は、前者について「楽譜すら、ほとんど残っていないといってよい」以上、「天皇や皇太子に一時的に捧げられる『消費財』」だと述べた（※1）。

写真＝iStock.com／coward_lion ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／coward_lion

■「YOSHIKI」「EXILE」との決定的違い

では、嵐の「Journey to Harmony」もまた、「消費財」として、忘れ去られる定めなのだろうか。

たしかに、デビュー曲「A・RA・SHI」ほど知られてはいない。あるいは、東京2020オリンピック・パラリンピックのテーマソング「カイト」の売り上げには及ばない。「Love So Sweet」よりはカラオケで歌われる機会も少ない。この奉祝曲を嵐の代表曲とは言いがたい。

かといって、2019年のあの式典だけで、あとは誰もが覚えていないのかといえば、どうだろうか。嵐の姿は、老若男女を問わず、多くの日本人が目にしてきたし、その名は誰もが知る「国民的」な存在である。

ただ、たとえば、YOSHIKIやEXILEが、それほど、つまり、年代や性別にかかわらずたくさんの人に知られていたのかといえば、断言しにくい。もちろん、彼らを貶めたいわけではない。それよりも逆に、嵐の存在感が特別だったと捉えられるのであり、また、その点で、あの「奉祝曲」の意味もまた違って見えてくる。

※1：原武史『増補 皇居前広場』ちくま学芸文庫、2007年、249ページ

■曲名に込められた「令和」への「旅」

「Journey to Harmony」は、脚本家・岡田恵和氏が作詞した。そこには「君」という表現が13回出てくる。この「君」を「君が代」と同じく「天皇」と捉えるのは、たやすい。なるほど、「天皇陛下御即位をお祝いする」以上、そう解釈しなければならないのかもしれない。だが、雅子さまが「君」をご自身のことだと受け止めたとも解読できる。

もし、そうだとしたら、雅子さまが涙を流されたのは、同じく歌詞に出てくる「僕ら」＝嵐が、天皇陛下や自分のそばにいたり、ともにいたりする、その寄り添う姿勢に心を打たれたからなのだろうか。それとも、原武史氏の言うように、「国民的」アイドルグループの嵐が、天皇に捧げる「消費財」として歌ってくれた様子に感銘を受けたのだろうか。

曲名のHarmonyとは、元号「令和」の英訳として日本政府（外務省）が発表した「Beautiful Harmony」を意識したに違いない。その「令和」への「旅」（Journey）という曲を、嵐が歌う。曲の終盤、まさに雅子さまが落涙したところでは、6回にわたって「大丈夫」という表現が繰り返される。

その部分は「消費財」というよりも、セラピーというか、おまじないに近い。なだめて、気持ちを落ち着かせる。そんな願いが、ここに込められているのではないか。

写真＝ロイター／共同通信社 「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」で手を振り応えられる両陛下＝2019年11月9日、皇居 - 写真＝ロイター／共同通信社

■6回繰り返された「大丈夫」の力

雅子さまの真意は、ご本人にしかわからないし、おそらくこの先も「正解」が示されることはない。たとえ嵐が「国民的」な存在だとしても、いや、そうであればなおさら、皇后陛下の御心境が、いかなる形であるにせよ、私たちに広く知らされる機会は、ない。

それでも、嵐が、持ち前の躍動感あふれるダンスを封印し、諭すように、語りかけるように、しっとりと歌ったこの曲に涙をこらえきれなくなったのは、この「大丈夫」の繰り返しにあるのではないか。雅子さまにとって「君」が天皇陛下であれ、ご自身の内なる声であれ、あるいは苦難を共にしてきた誰かであれ、「大丈夫」という言葉が普遍的な励ましとして届いたのではないか。

この「国民祭典」に至るまで、短いとは言えない期間にわたって、雅子さまはバッシングの的となってきた。皇居の内外から、心ないことばを向けられてきた。その彼女にとって、はるか年少の5人組アイドルが「大丈夫」と何度も語りかけてくれた時間は、それまでの苦難を癒やすのみならず、それからの「旅」（Journey）に向けた、何よりの励ましだったのではないか。

■「国民的」を引き継げる者はいるか

ひるがえって、嵐が活動を終えたあと、彼らの立場を引き継げるアイドルは、どこかにいるのだろうか。YOSHIKIやEXILEのように、歌手としての人気と実力に疑問を挟めないアーティストは、いまも、これからも私たちを楽しませてくれるに違いない。そうした実力派の歌い手が、今後開かれる可能性のある「国民祭典」で「奉祝曲」を披露する日も来るだろう。

けれども、誰もがその名前を知っているどころか、大多数の人たちに好かれる位置にたどりつける「国民的」アイドルの後継者は、少なくとも現時点では、見出せていないのではないか。いわんや、皇后陛下の御心を動かすような、そんな歌唱のできるアイドルグループにおいてをや。どこにいるのだろうか。

嵐が偉大なのは、雅子さまが涙を流したから、ではない。それよりも、このエピソードさえ、唯一無二ではないところにある。思い出に残るひとこまとして、それこそ「消費」されかねないほどに、彼らの長く、多岐にわたる活躍の歴史のなかでは、大き過ぎるわけではない。

これほどまでの存在を失ってしまう私たちは、喪失感に打ちひしがれている場合ではない。それよりも、彼らの残してくれた大いなる遺産を尊び、私たちの文化をより豊かにする礎として、継承し、語り継いでいかなければならない。それが、「国民的」な人たちに対する礼儀にほかならない。

いや、本音を言おう。そうでもして無理やりにでも前を向かないと、彼らのいない「令和への旅」を想像すらできないのである。

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鈴木 洋仁（すずき・ひろひと）

神戸学院大学現代社会学部 准教授

1980年東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士（社会情報学）。京都大学総合人間学部卒業後、関西テレビ放送、ドワンゴ、国際交流基金、東京大学等を経て現職。専門は、歴史社会学。著書に『「元号」と戦後日本』（青土社）、『「平成」論』（青弓社）、『「三代目」スタディーズ 世代と系図から読む近代日本』（青弓社）など。共著（分担執筆）として、『運動としての大衆文化：協働・ファン・文化工作』（大塚英志編、水声社）、『「明治日本と革命中国」の思想史 近代東アジアにおける「知」とナショナリズムの相互還流』（楊際開、伊東貴之編著、ミネルヴァ書房）などがある。

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（神戸学院大学現代社会学部 准教授 鈴木 洋仁）