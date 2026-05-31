東京生まれ・東京育ちの井ノ原快彦「実は去年から」…東海地方で呼びかけ 「味仙」のテレビ初出し情報も
俳優・歌手の井ノ原快彦がMCを務める、東海テレビ『なごやか、イノッチ 東海地方の“常識”を徹底調査！』が、きょう5月31日に放送される（正午〜後1：00 ※東海ローカル）。
【写真複数】名古屋めしの代表格「味仙」を徹底解剖…駅弁に!?
東京生まれ・東京育ちの井ノ原に対し、“地元愛”あふれる東海地方出身メンバーが、東海3県の魅力を熱量たっぷりに語りながら、東海地方出身メンバーでも知らなかった地元の情報を深掘りしていく東海3県深掘りバラエティー番組。ゲストには、名古屋市出身の遼河はるひ、向井慧（パンサー）、そして愛知県西尾市出身の牧野真莉愛（モーニング娘。'26）が出演する。
番組では、名古屋めしの代表格「味仙」を徹底解剖。100人調査をもとに“東海の常識”に迫り、台湾ラーメンの裏メニューや「味仙一族 不仲説」の真相など、知られざる裏話が次々と明らかになる。さらに、テレビ初出し情報となる味仙の“次の一手”など、ローカルグルメファン必見の内容となる。
岐阜県出身のMr.マリックによる「おさんぽコーナー」も見どころのひとつ。今回は“抹茶の街”愛知県西尾市を舞台に、茶園や味噌蔵などを巡りながら街の魅力を紹介。おなじみのハンドパワーも交えたユニークなロケで、東海エリアの新たな魅力を掘り起こす。
また、“トウカイジン”こと、“日本の当たり前を生み出した東海地方の偉人”にも密着。食品サンプルを進化させた愛知県日進市の職人・竹内繁春さん（74）に迫り、フォークで持ち上がるパスタや宙に浮くチャーハンなど、“ありえないリアル”を生み出す技術の裏側を紹介する。
東海地方出身者同士で盛り上がる一方、井ノ原が思わず「それって普通なの!?」と驚く場面も多数。地元の人でも「知らなかった」と感じる新発見や、思わずツッコミたくなる熱量あふれるトークが繰り広げられる。
■井ノ原快彦 コメント
――収録の感想は？
いろんな発見があって、すごく楽しかったです。東海地方に絞ることで視点も散漫にならず、分かりやすいと感じました。ゲストのみなさんの熱量も本当にすごくて、愛知への愛が強いからこそ話もどんどん広がり、アットホームな雰囲気で収録できました。
実は去年から東海地方のお仕事が多くて、ロケ先での偶然の出会いや再会もたくさんありました。本当に良い思い出ばかりで、今回この番組に巡り会えたのもご縁だと感じています。
思い出すと、『学校へ行こう！』でも愛知県の学校へ行くことが多く、三重県・津市にある学校の校歌を作ったこともあります。三重県には3、4回ほど行ったことがあります。ホント、自分から“行こう”としているというより、なんだか東海地方に呼ばれている感じがします（笑）。
今回番組で紹介された『味仙』についても、ずっと行きたいと思っていましたが、いつも大行列でなかなか行けませんでした。だから以前、なんとなく“味仙っぽい”お店に入ったことがあって、そこもすごく美味しかった記憶があります。それだけでも名古屋は親近感しかないです。
――収録で印象に残ったことは？
Mr.マリックさんのレポートは衝撃ですよ。子どもの時からマリックさんをテレビで見ていて、あの印象的な登場音楽とともに現れると、“本当は人間じゃないんじゃないか”って思っていましたが（笑）、めちゃくちゃ人間味があふれていて新鮮でした。
――視聴者へのメッセージ
僕を見かけたら、ぜひ東海地方のことを教えてください。僕もちょいちょい詳しくなってきているので、もしかしたら地元の人でも知らないことを知っているかもしれないです。もし第2弾、第3弾と続いたら、最終的には僕の方が詳しくなる可能性もありますからね。そうなったら今度は僕がみなさんに教えます！
【写真複数】名古屋めしの代表格「味仙」を徹底解剖…駅弁に!?
東京生まれ・東京育ちの井ノ原に対し、“地元愛”あふれる東海地方出身メンバーが、東海3県の魅力を熱量たっぷりに語りながら、東海地方出身メンバーでも知らなかった地元の情報を深掘りしていく東海3県深掘りバラエティー番組。ゲストには、名古屋市出身の遼河はるひ、向井慧（パンサー）、そして愛知県西尾市出身の牧野真莉愛（モーニング娘。'26）が出演する。
岐阜県出身のMr.マリックによる「おさんぽコーナー」も見どころのひとつ。今回は“抹茶の街”愛知県西尾市を舞台に、茶園や味噌蔵などを巡りながら街の魅力を紹介。おなじみのハンドパワーも交えたユニークなロケで、東海エリアの新たな魅力を掘り起こす。
また、“トウカイジン”こと、“日本の当たり前を生み出した東海地方の偉人”にも密着。食品サンプルを進化させた愛知県日進市の職人・竹内繁春さん（74）に迫り、フォークで持ち上がるパスタや宙に浮くチャーハンなど、“ありえないリアル”を生み出す技術の裏側を紹介する。
東海地方出身者同士で盛り上がる一方、井ノ原が思わず「それって普通なの!?」と驚く場面も多数。地元の人でも「知らなかった」と感じる新発見や、思わずツッコミたくなる熱量あふれるトークが繰り広げられる。
■井ノ原快彦 コメント
――収録の感想は？
いろんな発見があって、すごく楽しかったです。東海地方に絞ることで視点も散漫にならず、分かりやすいと感じました。ゲストのみなさんの熱量も本当にすごくて、愛知への愛が強いからこそ話もどんどん広がり、アットホームな雰囲気で収録できました。
実は去年から東海地方のお仕事が多くて、ロケ先での偶然の出会いや再会もたくさんありました。本当に良い思い出ばかりで、今回この番組に巡り会えたのもご縁だと感じています。
思い出すと、『学校へ行こう！』でも愛知県の学校へ行くことが多く、三重県・津市にある学校の校歌を作ったこともあります。三重県には3、4回ほど行ったことがあります。ホント、自分から“行こう”としているというより、なんだか東海地方に呼ばれている感じがします（笑）。
今回番組で紹介された『味仙』についても、ずっと行きたいと思っていましたが、いつも大行列でなかなか行けませんでした。だから以前、なんとなく“味仙っぽい”お店に入ったことがあって、そこもすごく美味しかった記憶があります。それだけでも名古屋は親近感しかないです。
――収録で印象に残ったことは？
Mr.マリックさんのレポートは衝撃ですよ。子どもの時からマリックさんをテレビで見ていて、あの印象的な登場音楽とともに現れると、“本当は人間じゃないんじゃないか”って思っていましたが（笑）、めちゃくちゃ人間味があふれていて新鮮でした。
――視聴者へのメッセージ
僕を見かけたら、ぜひ東海地方のことを教えてください。僕もちょいちょい詳しくなってきているので、もしかしたら地元の人でも知らないことを知っているかもしれないです。もし第2弾、第3弾と続いたら、最終的には僕の方が詳しくなる可能性もありますからね。そうなったら今度は僕がみなさんに教えます！