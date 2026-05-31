〈桜蔭VSタワマン騒動〉「マニアがくる…教室をのぞかれる」OGたちが危惧する今後“無防備すぎる女子校ライフ”と“中受戦争”…近隣は過去の因縁から「自業自得」の声も

タワーマンションの建設計画をめぐって、建設予定地に隣接する桜蔭（おういん）学園が計画差し止めを求めている問題。桜蔭が首都圏の中学受験における「女子御三家」として知られていることもあり注目を集めているが、東京地裁はこのたび、東京都に対して総合設計許可を差し止めるよう求める桜蔭側の訴えを退けた。

《画像》「のぞかれる…」と懸念される隣接するマンションと坂上にある桜蔭学園の写真、タワマン建設計画の差し止めを求めた裁判では学園側が敗訴した

桜蔭側はこれまで「タワマンが建つと日当たりが悪化するし、のぞき見される恐れもある」と主張してきたが、実際のところ、OGも懸念する学園の今後はどうなるのか。いっぽう、周辺住民からは桜蔭の主張に冷ややかな声も……。

「強引学園」との呼び名も…半世紀前からのマンション側との因縁

中学受験の「女子御三家」として知られる桜蔭。毎年東大合格者を50～80人ほど輩出し、医学部進学者も多い、全国でも有数の進学校だ。

その歴史は100年以上にわたり、東京が壊滅的な被害を受けた関東大震災の翌年の1924年、水道橋駅徒歩5分の場所に位置する現在の高台に設立された。当時は校舎の2階から、数駅先の神田や九段まで見渡すことができていたという。

そんな桜蔭が近隣と争ってきた歴史は長い。大きな転機は今回建て替えが問題となっているマンション「宝生ハイツ」（8階建て）が1977年に建設されたときだった。

このときも桜蔭側は反対し、校舎とマンションの距離を確保するなどの対策を要求。宝生ハイツ管理組合の母体となった能楽団体「宝生会」と学園との間で、「8階建ての宝生ハイツの高さを超える構築物は将来も設置しない」旨の覚書を交わすに至った。

「20年ほど前の私の在学中、教員は『学園が強く交渉し、約束を勝ち取ったので、当時は桜蔭学園をもじって“強引学園”とも呼ばれました！』と半ば誇らしげに語っていましたね。たしかに、校舎からマンションの居住部までは結構距離があり、窓からの景色は、都心にしては開けた印象がありました」（桜蔭OG）

だが当時の桜蔭学園の奮闘もむなしく、2022年、マンションの管理組合が20階建ての高層マンションに建て替える計画を東京都に申請。

これに反発した桜蔭側は保護者やOGらの署名を集めて東京都議会に陳情したり、元教員の弁護士を訴訟代理人として裁判を起こしたりと学園をあげて戦っているが、現在のところ、建て替え計画を止めるには至っていない。

OGが心配する「桜蔭マニア」と中学受験

桜蔭側がこれほどまでにマンション建て替えに反対する理由は主に2つ。現在は校舎から20メートル以上離れているマンションが、高さが２倍以上になり、さらに校舎から11メートルほどの距離に近づくことで、日当たりが悪くなること。

さらに、マンションが近づき戸数も増えることで、校舎内へののぞき見の危険性が高まることだ。

実際に、桜蔭の生徒をねらった不審者は後を絶たないそうだ。

「在校中は運動会や文化祭での盗撮、外部の犯行とみられる制服の大量盗難も起こっていました。生徒たちは自分たちについて『制服がジャンパースカートでダサいし、同年代の男子に相手にされない』と嘆いていたのですが、一部には『最難関女子校のJCやJKに萌える』という『桜蔭マニア』のような存在がいるという噂がありましたね……」（OG）

当の生徒たちは周囲からの目に無頓着な側面もあったようだ。

別のOGは「男子がいないということもあって、良くも悪くものびのびしていて、周囲から向けられる目線を気にしていない生徒が多かったです。体育や部活の前後は教室で着替えるのですが、男性教員が廊下を通る可能性があっても、教室のドアを開けっぱなし、なんていうこともありました」と、いささか無防備すぎる姿も明かすが、こうした校風も、教員がのぞき見をより心配する理由かもしれない。

数年にわたって続いている今回の騒動。OGの中では、昨今の中学受験事情の変化も相まって、桜蔭の今後にじわじわと影響を与えるのではとの心配も広がっている。

桜蔭は長年にわたって首都圏で中学受験の女子トップ層を集めてきたが、近年は共学・グローバル志向の高まりもあり、桜蔭に合格しても渋谷教育学園幕張（渋幕）や渋谷教育学園渋谷（渋渋）といった共学トップ校に進学する受験生が増加。各塾が出している偏差値ランキングでは、渋幕や渋渋の後塵を拝していることもある。

そこにタワマン建設による教育環境の悪化が加わると、さらに桜蔭の人気が落ちてしまうのでは、との懸念も出ている。

「渋幕は敷地が広く、十分な大きさのグラウンドもあって開放感があります。のびのびと学校生活を送りたいトップ層の女子は、日の当たらない桜蔭より、ますます渋幕を選ぶようになるのでは……」（OG）

近隣からは冷ややかな声 「20年前、自分たちの校舎建て替えのときは･･････」

桜蔭関係者が学園の今後を懸念するいっぽう、近隣住民もタワマン建設には桜蔭と同様反対しているかと思いきや、意外にも学校側に対して冷ややかな反応が目立つ。

桜蔭の近所に住む地元住民の男性は約20年前にあった桜蔭の校舎建て替えをこう振り返る。

「建て替え前と比べて校舎が宝生ハイツや近隣の住宅に近くなったし、高くなって圧迫感が出ました。住民は『日当たりが悪くなるので、もう少し高さを下げてほしい』などと要望したのに、桜蔭側は『法律の範囲内で建てている』と強気で、住民の要望はほとんど聞き入れられなかったんです。

それなのに宝生ハイツの建て替えには『校舎に近づきすぎる』『日当たりが悪くなる』と反対しているので、気持ちは理解しつつも正直『自業自得』と思っている住民も少なくないですよ」

昭和初期から近隣に住んでいるという別の住民も「桜蔭側の気持ちはわからなくもない」としつつ、「このあたりは、昔は富士山が見えた時代もあったけれど、高い建物もどんどんできて、街の様子は変わってきました。

宝生ハイツの建て替えだけを問題視するのも不思議ですし、今さら、都心部のこの場所に古い建物を低いまま残せというのも難しいでしょう。桜蔭が伝統を大事にしている分、少し融通が利かないところがあるのでは」と学校側の姿勢を疑問視する。

100年を超える伝統女子校と、同じく設立から100年以上にわたって能楽の伝統を受け継いできた宝生会側。令和の都心ならではの対立の行方はいかに……。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班