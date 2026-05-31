杉浦太陽＆辻希美、そろって高1長男の体育祭へ “運動会コーデ”の夫婦2ショット披露「いやぁ〜大迫力でした!!」「青春のお裾分けをしてもらいました」
タレントの杉浦太陽（45）が29日、自身のブログを更新。妻でタレント・辻希美（38）との2ショット写真を添え、高1の長男・青空さん（せいあ・15）の体育祭の観覧に出かけたことを報告した。
【写真】「青春のお裾分けをしてもらいました」高1長男の体育祭へ出かけた杉浦太陽＆辻希美
杉浦は「セイアの高校の体育祭」と書き出し、夫婦ショットをアップ。自身は淡いピンクカラーのデザインTシャツ、辻はフリルとV字デザインが上品な白のトップス姿で、楽しそうな笑顔を浮かべている。
「いやぁ〜大迫力でした!!大盛り上がりだし、高校生はめっちゃ元気だね♪♪♪青春のお裾分けをしてもらいました」とにぎやかな体育祭の様子を伝えるとともに、感想をつづっていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【写真】「青春のお裾分けをしてもらいました」高1長男の体育祭へ出かけた杉浦太陽＆辻希美
杉浦は「セイアの高校の体育祭」と書き出し、夫婦ショットをアップ。自身は淡いピンクカラーのデザインTシャツ、辻はフリルとV字デザインが上品な白のトップス姿で、楽しそうな笑顔を浮かべている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。