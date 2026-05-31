北海道江別市で2024年10月、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴されていた川村葉音被告ら3人の初公判が5月25日に開かれました。



強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。



起訴状などによりますと3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させた上、現金やカードを奪うなどしたとされています。





■検察の証拠調べ



初公判では検察による証拠調べが実施されました。検察は事件当時の状況を、以下のように説明しました。



八木原被告と長谷さんが別れ話をする際に、長谷さんの様子に腹を立てた川村被告や川口被告らが事件現場となった公園で合流することとなり、事件に発展した。



川口被告が長谷さんを殴ったことをきっかけに暴行がエスカレートしていき、川口被告が「服に血が付いたから弁償しろ」と迫ったことから金品を要求する暴行へと変わっていった。



被告らは暴行を加えて現金やキャッシュカードなどを奪い、暗証番号なども聞き出した。



強取したクレジットカードを使用して、川村被告と八木原被告がコンビニでタバコや弁当を買い、八木原被告は車内で弁当を食べる。2人は日付が変わったのちに現場の公園に戻る。



日付が変わってからは数十回以上、殴る蹴るなどの暴行を加えた。



「長谷さんの服に指紋が残っていたら警察に捕まるのでは」という不安から、少年が長谷さんを全裸にすることを提案。



被告らは暴行の様子を動画に撮影していた。



■【犯行のきっかけ】



遠方での就職を希望していた長谷さんが八木原被告に「就職後に東京に行く、遠距離恋愛は難しいから1年後に別れる」と別れ話を切り出されたことを、八木原被告は川村被告に相談していた。



事件前日の10月24日、コンビニの防犯カメラに川村被告と八木原被告の会話が記録されていた。



川村被告は「1年で別れるならいますぐ別れた方が良い」と八木原被告に言い、長谷さんについては「頭悪いんじゃないの。ぶっ殺すぞ、ぶん殴りたい」と述べていた。



長谷さんが預かっていた八木原被告の荷物を返すために、事件当日、長谷さんと被告らは会うことになった。



■【長谷さんが録音していた音声】

事件当日、身の危険を感じたとされる長谷さんは、自身のスマートフォンで複数の録音をしていた。裁判では証拠としてその音声が再生された。



【音声1:長谷さんと主犯格とされる川口被告の電話のやりとり】



川口被告「お前なにしたの？説明しろ」



長谷さん「1年後に別れると言ってしまって…」



川口被告「同じ事されたら酷じゃね？」



長谷さん「大きなショックを受けると思う。申し訳ない」



川口被告「嫌だってわかってんのになんで人にすんの。あほか。いまも彼女のこと好きなの？」



長谷さん「好きじゃないです」



川口被告「なんで付き合ってんのってなんない？一回話すべ。逃げたりしたら探すからな。言いたいことあれば言ってくれれば納得するから」



【音声2:川村被告らと合流する前の長谷さんと八木原被告のやりとり】



八木原被告「悪いと思ってないってこと？」



長谷さん「悪いと思っています。本当に僕が言ったことがきっかけで辛い思いをさせてごめんなさい」



八木原被告「（川村被告らと合流したら）何されるかわかんないよ。それを分からずにやっていたの。やばいよ」



【音声3:現場の公園に到着して暴行を受ける】



川村被告「ふざけんな、調子乗るなよ」と言い暴行を加える



長谷さん「申し訳ない」



川口被告「誰に謝ってんのよ、立ち上がれよ早く」



川村被告「金払え」



川口被告「謝ってないよな？謝ったのか？」



長谷さん「本当にご迷惑をおかけしたこと申し訳ありませんでした。すみませんでした」



川口被告「どうしたらいいのこの服は。血ついたじゃん。全額出せ」



川村被告「早くしろよ。財布持ってきてんのそもそも」



長谷さん「持ってきてないです」



川村被告「何してんの。おかしいだろ財布持ち歩かないの」



川口被告「これで足りると思ってんの」



（キャッシュカードを財布から取り出し）川口被告「パスワードなに、いくら入ってるの」



音声には川口被告らが長谷さんを殴ったり蹴ったりする音や、女性の笑い声、長谷さんのうめき声なども録音されていた。



■【犯行後の状況】



被告らは、長谷さんのスマートフォンのSIMカードを排水溝に流して処分し、長谷さんが着ていた服や、壊したスマートフォンを川に捨てた。



コンビニで長谷さんのキャッシュカードを使って現金約12万7千円を引き出し、八木原被告を除く5人で分配。その後、ラーメンを食べに行った。



■【出頭までの経緯】



また、裁判では犯行後から出頭に至るまで、先に出頭した八木原被告を除く被告ら5人のグループに送られたメッセージが読み上げられた。



川口被告「お疲れ様でした。今日は楽しく終われたと思っていたけど、まさかこうなるとは」



川村被告「とりまラインのトークを消せ」



瀧沢被告「八木原被告と連絡先交換しなくてよかった」



川村被告「（八木原被告が）うちらのこと言ってたら、ぼっこぼこにする」



川口被告「俺もつれてけ、ヤキ入れて金とりたい」



川村被告「うち誰の名前も言わない。八木原被告のせいにする。もっとやれって言われてやっただけだし」



川口被告「八木原被告に言われたからやっただけじゃん」



川村被告「解散した時は生きてたよね。八木原被告が（警察に）余計なこと言っていたら顔面膝蹴り」



■【今後の裁判予定】



判決は6月25日に言い渡されます。

