5月30日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。翌31日に東京競馬場で行われる日本ダービー（G1・芝2400m）の予想を公開した。

動画冒頭で本命馬として名前を挙げたのは、最内1枠1番に入ったライヒスアドラー。「個人的には最高の枠に入った。臨戦過程、枠を見て本命に上がってきた」と説明し、「1戦毎に確実に成長している」と上昇度を高く評価した。

対抗には武豊騎乗のゴーイントゥスカイを指名。「勝ちタイムが優秀で、勝ち方も素晴らしかった。青葉賞と同じパターンで競馬ができれば勝機はある」と期待を寄せた。

一方で、皐月賞馬ロブチェンについては、大外枠に入ったことを理由に評価を下げた。「壁が作りにくい大外はマイナス。東京2400mを逃げ切るのは、よほど展開が向かないと難しいと思う」と分析。それでも「買い目にはもちろん入れる」と完全には軽視しなかった。

また、リアライズシリウスについては「個人的には距離が長いと思います」とコメントし、距離適性への不安を口にした。買い目は1万円企画として、3連複で勝負。ダービーならではの枠順や展開を重視した予想内容となった。

動画を見たファンからは、「佐々木から佐々木への呪い」、「3連複なの当てに来てるやん」、「そこ来ると思わなかった」など様々な声が上がり、大一番を前に注目を集めている。