【バイタルエリアの仕事人】vol.64 エリキ｜「決断は間違いではなかった」町田移籍の秘話。心を動かされた熱い想い「クラブの歴史を変えたい。そのために力を貸してほしい」

【バイタルエリアの仕事人】vol.64 エリキ｜「決断は間違いではなかった」町田移籍の秘話。心を動かされた熱い想い「クラブの歴史を変えたい。そのために力を貸してほしい」