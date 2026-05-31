相葉雅紀、農家直伝・新玉ねぎのレシピを学ぶ 小峠英二＆澤部佑と“捨てられないもの”トーク
■『相葉マナブ』新玉ねぎの収穫＆オリジナルレシピが登場
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演する、5月31日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜 後6：00）は、神奈川・横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部佑（ハライチ）とともに、今が旬の「新玉ねぎ」の絶品料理を学ぶ。
【写真】うれしそうに新玉ねぎを味見する相葉雅紀
今回お世話になるのは江戸時代から13代続く農家。オリジナル野菜を含む100種類以上もの野菜を栽培・販売しているという。さっそく、辛みが少なくて強い甘みが特徴の品種「スイートスター」を収穫した相葉らは、採れたてを試食する。皮をむいてそのままかぶりつくとみずみずしさに感動。相葉は「まったく辛みがなくておいしい。自分で“スイート”と言うだけのことはある！」と新玉ねぎの極上の甘さを堪能し、「火を通したら相当甘くなりますね、楽しみ」と、これから挑戦する新玉ねぎレシピへの期待を膨らませる。
今回は、農家から、旬の今こそ食べたい絶品の新玉ねぎレシピが続々と登場。すりおろした新玉ねぎを使った「新玉ねぎのさわやかドレッシング」は、サラダだけでなく肉や魚にも合い、農家の太鼓判レシピ。レモン汁を加えることで、新玉ねぎの甘みやみずみずしさを残しつつ、さわやかな酸味で味が引き締まるそう。完成したドレッシングを新玉ねぎのサラダや冷しゃぶにかけて試食する。「ごま油でコクが出て、レモン汁でさわやかになる」（相葉）、「めちゃくちゃうまい」（小峠＆澤部）と、食材の持ち味を生かした味わいを絶賛する。
「新玉ねぎの中華炒め」は、豚バラやたけのこをオイスターソース入りの合わせ調味料で炒めた食べ応えのある一品。火を入れた新玉ねぎは食感がシャキッとして、甘みが引き立つ。「味付けが最高」（相葉）、「火の入り方がちょうどいい」（澤部）とご飯も進み箸が止まらない。そして、農家が特別な日に作るという「新玉ねぎのパイ包みコンソメスープ」も登場。新玉ねぎ、にんじん、ベーコンが入ったコンソメスープにパイシートをかぶせ、オーブンでこんがり焼き上げる。手の込んだ料理に「家で出てきたら焦る」（小峠）と感心しきり。こんがり膨らんだパイは見た目からも食欲をそそり、「新玉ねぎの甘みがすごい」（相葉）と感動する。
さらに、農家が主宰する農業塾の生徒から新玉ねぎのアレンジレシピも伝授。「新玉ねぎの油揚げピザトースト」は、小腹が空いたときに食べたいレシピ。香ばしく焼けた油揚げやチーズ、新玉ねぎの相性が抜群で、「油揚げがジューシー」（相葉）、「軽やか」（小峠）と、あっという間に完食。「新玉ねぎとキノコの和風パスタ」は、新玉ねぎの甘みを含んだ汁でパスタに旨味をつけるのがポイント。「優しい味」（相葉）と新玉ねぎの魅力を味わい尽くす。
途中、生徒の子どもからプレゼントされた、相葉・小峠・澤部の似顔絵に、相葉らの顔がほころぶ場面も。農家たちとの和やかな雰囲気のもと、調理が進んでいく。
さらに、視聴者投稿の釜飯で勝ち抜きを行う、番組恒例企画「釜-1グランプリ」も開催。見事10連勝を果たした王者「勝浦タンタンメン風釜飯」に、挑戦者「浜松新玉じゃが釜飯」が挑む。「浜松新玉じゃが釜飯」は、全国的にも早く収穫される浜松市の新玉ねぎと、ブランドじゃがいもとして知られる三方原馬鈴薯を使った手間いらずの釜飯。バターをのせた新玉ねぎ、じゃがいも、ベーコンを入れ、コンソメスープで炊き上げる、ピラフを思わせる洋風の一品だ。
新玉ねぎの甘みとじゃがいものほくほく感が楽しめる「浜松新玉じゃが釜飯」に、相葉は「（新玉ねぎとじゃがいもの）バランスが最高」と、王者の釜飯と比較し、悩ましい表情を見せる。はたして、「浜松新玉じゃが釜飯」は、王者の連勝を止めることはできるのか。
炊き上がりを待つ間、「どうしても捨てられないもの」の話題になり、小峠は11歳年下の弟が絵を描いたカブトムシのキーホルダーを挙げ、思い出に浸る。
5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演する、5月31日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜 後6：00）は、神奈川・横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部佑（ハライチ）とともに、今が旬の「新玉ねぎ」の絶品料理を学ぶ。
【写真】うれしそうに新玉ねぎを味見する相葉雅紀
今回お世話になるのは江戸時代から13代続く農家。オリジナル野菜を含む100種類以上もの野菜を栽培・販売しているという。さっそく、辛みが少なくて強い甘みが特徴の品種「スイートスター」を収穫した相葉らは、採れたてを試食する。皮をむいてそのままかぶりつくとみずみずしさに感動。相葉は「まったく辛みがなくておいしい。自分で“スイート”と言うだけのことはある！」と新玉ねぎの極上の甘さを堪能し、「火を通したら相当甘くなりますね、楽しみ」と、これから挑戦する新玉ねぎレシピへの期待を膨らませる。
「新玉ねぎの中華炒め」は、豚バラやたけのこをオイスターソース入りの合わせ調味料で炒めた食べ応えのある一品。火を入れた新玉ねぎは食感がシャキッとして、甘みが引き立つ。「味付けが最高」（相葉）、「火の入り方がちょうどいい」（澤部）とご飯も進み箸が止まらない。そして、農家が特別な日に作るという「新玉ねぎのパイ包みコンソメスープ」も登場。新玉ねぎ、にんじん、ベーコンが入ったコンソメスープにパイシートをかぶせ、オーブンでこんがり焼き上げる。手の込んだ料理に「家で出てきたら焦る」（小峠）と感心しきり。こんがり膨らんだパイは見た目からも食欲をそそり、「新玉ねぎの甘みがすごい」（相葉）と感動する。
さらに、農家が主宰する農業塾の生徒から新玉ねぎのアレンジレシピも伝授。「新玉ねぎの油揚げピザトースト」は、小腹が空いたときに食べたいレシピ。香ばしく焼けた油揚げやチーズ、新玉ねぎの相性が抜群で、「油揚げがジューシー」（相葉）、「軽やか」（小峠）と、あっという間に完食。「新玉ねぎとキノコの和風パスタ」は、新玉ねぎの甘みを含んだ汁でパスタに旨味をつけるのがポイント。「優しい味」（相葉）と新玉ねぎの魅力を味わい尽くす。
途中、生徒の子どもからプレゼントされた、相葉・小峠・澤部の似顔絵に、相葉らの顔がほころぶ場面も。農家たちとの和やかな雰囲気のもと、調理が進んでいく。
さらに、視聴者投稿の釜飯で勝ち抜きを行う、番組恒例企画「釜-1グランプリ」も開催。見事10連勝を果たした王者「勝浦タンタンメン風釜飯」に、挑戦者「浜松新玉じゃが釜飯」が挑む。「浜松新玉じゃが釜飯」は、全国的にも早く収穫される浜松市の新玉ねぎと、ブランドじゃがいもとして知られる三方原馬鈴薯を使った手間いらずの釜飯。バターをのせた新玉ねぎ、じゃがいも、ベーコンを入れ、コンソメスープで炊き上げる、ピラフを思わせる洋風の一品だ。
新玉ねぎの甘みとじゃがいものほくほく感が楽しめる「浜松新玉じゃが釜飯」に、相葉は「（新玉ねぎとじゃがいもの）バランスが最高」と、王者の釜飯と比較し、悩ましい表情を見せる。はたして、「浜松新玉じゃが釜飯」は、王者の連勝を止めることはできるのか。
炊き上がりを待つ間、「どうしても捨てられないもの」の話題になり、小峠は11歳年下の弟が絵を描いたカブトムシのキーホルダーを挙げ、思い出に浸る。