『10回切って倒れない木はない』第8話 ミンソクの養母と養兄が緊急来日する
志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第8話が31日に放送。ミンソク（志尊）の養母と養兄が緊急来日する。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第8話 ミンソク（志尊淳）の養母・キョンファ（キム・ジュリョン）
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第8話あらすじ
ついに対決の時。理想のホテルの実現を夢見るミンソクは、ホテルの仲間と自分の夢を守るため、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）と養兄･ヒスン（キム・ドワン）と向き合うことを決意。桃子に、「すべてが解決できた時、あなたのところに戻ってきたい」と伝え、韓国へ旅立とうとする矢先、キョンファとヒスンが緊急来日する。
2人が視察に来ることを知らされていなかったホテルの従業員たちは大慌て。大規模なリストラでもあるのではないかと不安に駆られる従業員たちを、ミンソクは「心配いりません」と落ち着かせ、キョンファ、ヒスンと話をしようとするが…。
「おまえと話すことなんかない」――。ミンソクの問いかけに全く耳を貸そうとしないキョンファは、近いうちにファングムホテルトーキョーの閉業を発表すると宣言。「お母さん…どうしてそこまで…？」。キョンファが自分を徹底的に排除しようとする理由が分からないミンソクは、途方に暮れる。そんな中、ホテルの仲間を守りたいミンソクは、ある決断を下すが…。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第8話 ミンソク（志尊淳）の養母・キョンファ（キム・ジュリョン）
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第8話あらすじ
ついに対決の時。理想のホテルの実現を夢見るミンソクは、ホテルの仲間と自分の夢を守るため、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）と養兄･ヒスン（キム・ドワン）と向き合うことを決意。桃子に、「すべてが解決できた時、あなたのところに戻ってきたい」と伝え、韓国へ旅立とうとする矢先、キョンファとヒスンが緊急来日する。
「おまえと話すことなんかない」――。ミンソクの問いかけに全く耳を貸そうとしないキョンファは、近いうちにファングムホテルトーキョーの閉業を発表すると宣言。「お母さん…どうしてそこまで…？」。キョンファが自分を徹底的に排除しようとする理由が分からないミンソクは、途方に暮れる。そんな中、ホテルの仲間を守りたいミンソクは、ある決断を下すが…。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。