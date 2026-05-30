高齢の親が老人ホームへ入居すると、家族はどこかで「これで安心できる」と感じます。転倒、急病、火の不始末――在宅生活では常につきまとう不安が、施設ではある程度軽減されるからです。一方で、家族は面会のたびに、親の“老い”を少しずつ突きつけられることになります。

安全のためと分かっていても…娘が受け止めきれなかった現実

奈美さん（仮名・62歳）は、90歳の母・圭子さん（仮名）が入居する老人ホームで、ある日の昼食を見た瞬間、言葉を失ったといいます。

圭子さんは夫を亡くしたあと、一人暮らしを続けていました。年金は月15万円ほど。大きな贅沢はできませんが、持ち家で暮らしていたこともあり、何とか生活していました。

しかし90歳を過ぎたころから、転倒や物忘れが増えます。夜中に立ち上がって転びかけたり、鍋を火にかけたまま忘れてしまったりすることもありました。

奈美さんは仕事を続けながら、週末ごとに実家へ通っていました。

「電話に出ないだけで、不安になるようになっていました」

家族で話し合った結果、圭子さんは介護付き有料老人ホームへ入居することになりました。

最初のころ、圭子さんは環境の変化に戸惑いながらも、「みんな親切だから」と穏やかに過ごしていました。

ところが、入居から数ヵ月後、奈美さんが昼食の時間に面会へ行った日のことです。その日の献立は、圭子さんが昔から好きだった煮魚でした。

けれど目の前に置かれた食事は、煮魚の面影をほとんど残していませんでした。魚は細かく刻まれ、とろみがつけられ、スプーンで食べる形になっていたのです。

「これ、母の好きだった料理なんです」

奈美さんは思わずそう口にしました。職員は丁寧に説明しました。

「最近むせ込みが増えていて、安全のために食事形態を変更しています」

その説明は理解できました。高齢になると飲み込む力が低下し、誤嚥性肺炎の危険が高まります。刻み食やとろみ食は、多くの介護現場で行われている一般的な対応です。

頭では分かっていました。それでも奈美さんは、その食事を見つめながら、胸が締めつけられるような感覚になったといいます。

「母はもう、普通の食事を食べられないんだ」

その現実を、初めて目の前で突きつけられた気がしたのです。

「老いていく親」を受け止める難しさ…娘が気づいたこと

帰宅後も、奈美さんの頭から食事の光景は離れませんでした。

圭子さんは料理好きな人でした。特に煮魚は得意料理で、家族が集まるとよく作っていました。

「味がしみてるね」

そう笑いながら食べていた母の姿を、奈美さんはよく覚えています。だからこそ、“食べやすく加工された食事”がショックだったのです。

「ただ、母が少しずつ“いろいろなことができなくなっている”現実を、自分が受け止めきれていなかったんだと思います」

厚生労働省『令和5年介護サービス施設・事業所調査』によると、介護老人福祉施設を含む高齢者施設は、多くの高齢者の生活を支える重要な役割を担っています。食事形態の調整も、安全に生活を続けるための支援の一つです。

しかし家族にとっては、その変化が「老いの進行」を強く実感する瞬間になることがあります。

その後奈美さんは施設スタッフと話し合い、母が食べやすい範囲で、できるだけ好物を取り入れてもらうことになりました。数週間後再び昼食の時間に訪れると、小さくほぐされた煮魚が以前より丁寧に盛り付けられていました。

老人ホームでの暮らしには、安全を守るための工夫が欠かせません。一方で、食事は単なる栄養補給ではなく、その人の人生や記憶とも深く結びついています。

「食べる」という当たり前の行為が変わっていくことは、本人だけでなく、家族にとっても大きな出来事なのかもしれません。奈美さんは母が確実に年を重ね、“できないこと”が増えている現実を、娘として初めて真正面から受け止めることとなりました。