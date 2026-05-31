２０２３年に生まれたサラブレッドの頂点を争う競馬の第９３回日本ダービー（東京優駿（ゆうしゅん）、ＧＩ）が３１日、東京芝２４００メートルで行われる。

競馬に携わる人々が憧れる夢舞台に立てるのは、わずか１８頭。３歳クラシック三冠初戦の皐月（さつき）賞（ＧＩ）の上位組に加え、前哨戦を制した新興勢力も台頭して混戦に拍車を掛けている。世代最強の座をかけた競馬の祭典から目が離せない。（常陰亮佑）

シリウス、左回り３戦３勝

ロブチェンが２０年のコントレイル以来となる２冠獲得に挑む。皐月賞では先手を取って押し切り、中山芝２０００メートルのコースレコードを更新。昨年末のホープフルＳ（ＧＩ）は鋭い決め手を繰り出して優勝しており、自在な戦法で勝利を重ねてきた。騎手の松山弘平は１１度目の挑戦で悲願のダービー制覇を目指す。

リアライズシリウスは皐月賞でロブチェンとたたき合いを演じ、３／４馬身差の２着に敗れた。ロブチェンを３着に退けて勝った共同通信杯（Ｇ３）を含め、今回と同じ左回りでは３戦３勝。新馬戦から手綱を取る２３年目の津村明秀とのコンビで逆転を狙う。管理する手塚貴久調教師（６１）（美浦）は、２３年と２５年のダービーでともに２着。今回はスプリングＳ（Ｇ２）の勝ち馬で、ダミアン・レーン（豪）を配したアウダーシアとの２頭出しで臨む。勝てば５人目のクラシック完全制覇となる。

皐月賞３着のライヒスアドラーと４着のアスクエジンバラは、ロブチェンから０秒３差と大きく負けておらず、巻き返しに闘志を燃やす。フォルテアンジェロは皐月賞で出遅れながらも５着まで追い上げており、スムーズなレースができれば浮上する余地がある。

皐月賞未出走組も上位を狙う。ゴーイントゥスカイは今回と同舞台で実施された前哨戦、青葉賞（Ｇ２）で鋭い末脚を駆使して勝利。この競走の１着馬が本番も制した例はないが、３６回乗って６勝と騎乗数、勝利数のいずれも首位の武豊がジンクスを打ち破るか。京都新聞杯（同）を勝って３戦３勝で臨むコンジェスタスは、唯一の無敗馬。京都新聞杯では共同通信杯の２着馬を差しきっており、実力と勢いを兼ね備えている。このほか、報知杯弥生賞ディープインパクト記念（同）１着のバステールら重賞勝ち馬も控えている。

キズナ産駒のアウダーシアとパントルナイーフ、ロジャーバローズの子・メイショウハチコウ、コントレイルを父に持つゴーイントゥスカイとコンジェスタスが勝てば、祖父ディープインパクトと父に続く初の親子３代制覇の偉業となる。

新種牡馬の子、４頭

今年は皐月賞の１、２着馬をはじめ、重賞を勝利した新種牡馬（しゅぼば）の産駒が４頭出走する。将来の日本競馬界を背負う若き調教師たちも初めて管理馬を送り込むなど、例年以上に新鮮味のあるダービーとなった。（下山博之）

コントレイル産駒に勢い

ロブチェンの父・ワールドプレミアは菊花賞、天皇賞（春）と長距離ＧＩを勝ったが、皐月賞とダービーは出ていない。同馬が暮らす牧場「優駿スタリオンステーション」（北海道新冠町）を運営する株式会社優駿の藤本一真さんは「父に似て末脚が鋭い産駒が多い」と分析する。

リアライズシリウスを送り出したポエティックフレアはアイルランド調教馬で、英２０００ギニーなどＧＩを２勝。受胎率が低かったが、少ない初年度産駒から活躍馬が出た。繁養先の社台スタリオンステーション（北海道安平町）の徳武英介場長は「仕上がり早で完成度が高く、一瞬の爆発力がある」とみている。

２０２０年に無敗で三冠馬に輝いたコントレイルの産駒は、ゴーイントゥスカイとコンジェスタスの２頭が前哨戦のＧ２を制して本番にコマを進めてきた。徳武場長は「長めの距離で長く良い脚を使うタイプが多い」と好走を期待する。

初舞台に管理馬４頭…開業４年目の上原佑調教師

ダービー初挑戦となる開業４年目の上原佑紀調教師（３６）（美浦）はライヒスアドラー、ゴーイントゥスカイ、フォルテアンジェロ、グリーンエナジーを出走させる。管理馬の４頭出しはフルゲートが１８頭となった１９９２年以降では、中央で歴代２位の１５７０勝を誇る藤沢和雄氏が２００２年に遂げて以来２人目で、「日々積み重ねていることが結果として表れてうれしい」と実感を込めた。

騎手でダービーを３勝した福永祐一調教師（４９）（栗東）がアスクエジンバラで初参戦。ジョッキー時代のライバルだった岩田康誠を配して臨む大舞台に向け、「そういう（ダービーに出走できる）レベルの馬を預託していただいている。幸運なこと」と開業３年目で挑む大一番への心境を明かした。