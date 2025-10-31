モデルでタレントのアンミカ（54）が30日、自身のインスタグラムを更新。この日都内のホテルで行われた、歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴の様子を投稿した。

アンミカは「中村橋之助さん、能條愛未さんの結婚披露宴に参列してまいりましたよ」と書き始め、「橋之助さんはポッドキャストのラジオに呼んでくださった後すぐに、私のミュージカルも観劇に来てくださり、義理堅い誠実なお人柄を感じ今に至ります 愛未さんは情報番組でご一緒し、聡明さとその場が明るくなる華やかさ、ピュアな雰囲気に魅了されました 穏やかで一途、優しさ溢れる新郎のエピソード、白無垢もドレスもお似合いの、友達から愛される美しい新婦のエピソードやビデオにも感動で涙 みんなが笑顔になり心解ける、最高に幸せな披露宴でした」とつづった。

また、アンミカと同じテーブルには「高橋英樹さん、水谷豊さん、市村正親さん、恵俊彰さん、江藤愛アナ、上地雄輔さん、薬丸裕英さん、松本伊代さん、ハイヒールモモコさんが。大人の先輩方と笑顔交わしながらの、お二人の結婚のご縁があったからこそのご縁に感謝。。隣のテーブルだったスピーチが楽しかった堀健さんも」とし、「高橋克典さん、大竹しのぶさん、渡辺えりさん、名取祐子さん、南果歩さん、笹野高史さん、羽野晶紀さんのテーブルの皆様と、高橋由伸選手、アイススケート渡部絵美さん、バレーボール大林素子さんたちみんなで。高砂に集いました」という豪華なショットも披露。

「新郎新婦の出会いからプロポーズまでをわかりやすく面白くAMEMIYAさんが歌い上げるビデオに、皆さん心打たれました。個人的には、16年前の初々しい結婚当初の気持ちも思い出せ感謝。。しばらく幸せな気持ちで過ごせそうです お二人の健康と温かい家庭、安寧とご活躍を心からお祈り申し上げます 新郎新婦、そして御両家の皆様、心よりご結婚おめでとう御座います」と祝福の言葉で締めた。

フォロワーからは「スーパーメジャーな皆さんがこれだけ大集合は久々に拝見したかも！！」など、驚きの声が上がっていた。