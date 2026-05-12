「嵐」が、３１日にグループ活動を終了する。同日午後６時から東京ドームで、全国ツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（５都市計１５公演）の最終公演を開催し、約２６年半の活動に幕を下ろす。嵐の軌跡を振り返る連載「嵐メモリアル」で、読者から募集した「嵐の好きな曲」ベスト１０や、ファンからの“嵐愛”あふれる惜別と感謝のメッセージを紹介する。

スポーツ報知が募集した嵐へのファンからのメッセージは３２０件が寄せられた。ほぼ全員のファンがメンバーへ「ありがとう」とメッセージを送る中で、「好きな曲」のアンケートでも最も人気を集めたのは、「感謝」の思いが詰まった曲だった。

デビュー２年目に４作目のシングルとして発売された「感謝カンゲキ雨嵐」。サビの「Ｓｍｉｌｅ ａｇａｉｎありがとう」というフレーズが象徴的だが、ファンへの感謝を伝える曲として、ライブや音楽番組でも大事な場面で歌われることが多い。「コレがずーっと自分への応援歌です」（嵐ＬＯＶＥ・５０代以上）。「自分にとって嵐を表すタイトル曲ですね」（ドキン・５０代以上）。メンバーとファン、共通の思いが同曲に込められている。

５人での最後のシングルとなった最新曲「Ｆｉｖｅ」も多くの支持を集めた。「たくさんメッセージを受け取った」（もーちゃん・５０代以上）、「本当に集大成の曲。生で聴いて余計に実感しました。Ａ・ＲＡ・ＳＨＩで始まり、Ｆｉｖｅで終わる絆の曲だと思います」（瞳真智子・５０代以上）。

いわゆるシングルのＡ面曲ではない曲もランクインした。「Ｓｔｉｌｌ．．．」は５人の魅力が体現された曲として根強い人気を誇る。「つらいとき、ふと見上げると５人の音色がどこからともなく聞こえてくる」（嵐が大好きみぽ・２０代）。