ノア３０日の後楽園大会の「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ｂブロック公式戦で征矢学（４１）と飯野雄貴（３１＝ＤＤＴ）のタッグ「情熱ＭＡＸ」が拳王（４１）と丸藤正道（４６）を破り無傷の２連勝で勝ち点４とした。

この日のメインイベントに登場した情熱ＭＡＸは、暑苦しいまでの情熱ファイトを展開。一進一退の攻防の中、征矢は拳王スペシャル、飯野はバックチョークで丸藤に絞られるピンチを迎えた。

しかし飯野が情熱的に立ち上がり丸藤を背負ったまま拳王をカットし救出。流れを取り戻す。敵軍の合体攻撃「丸拳」も機転を利かせた飯野がロープの反動を利用して失敗に終わらせた。その後も猛攻を続け最後は合体技、情熱ＩＳを決め、征矢が拳王から３カウントを奪った。

試合後マイクを握った征矢は「拳王そして丸藤に勝ったぞ！ 俺たちはこのまま負けずに全勝優勝だ！」と宣言。決勝戦（６月１６日、後楽園ホール）へ向けて「お前らの情熱を俺たちに分けてくれ！」と呼びかけ「この後楽園ホールも情熱に満ちあふれた戦い、熱い情熱で満タンにしようじゃねえか！」と観客を巻き込んで「情熱」を大合唱していた。