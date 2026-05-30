きのう、名古屋市で歩行者2人がマイクロバスにはねられ、死亡しました。逮捕された運転手の男は事故の前に、バスで遮断機を押して踏切内に進入するなど不審な動きをしていたことがわかりました。

警察によりますと、逮捕された酒井照也容疑者（85）はきのう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で横断歩道を渡っていた男女2人をマイクロバスではねて死亡させたにもかかわらず、逃げた疑いがもたれています。

警察の調べに対し、酒井容疑者は容疑を認めているということです。

酒井容疑者が運転していたバスは現場近くのスイミングスクールの送迎用の車両で、スクールによりますと、酒井容疑者は事故を起こす前に、下がった状態の遮断機をバスで押すようにして鉄道の踏切内に進入したとの目撃情報が寄せられました。

その後、酒井容疑者はスクールの職員からの通信の問いかけにも明確に答えず、事故を起こした交差点までのおよそ150メートルを15分ほどかけて走っていたということです。

警察が当時の状況を詳しく調べています。