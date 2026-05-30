能條愛未、38年の時を超えたウエディングドレス着用 義母・三田寛子から受け継ぐ
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴前に囲み取材を実施した。会見には和装で現れた2人だが、歌舞伎界や芸能界など約1000人が参列する披露宴で能條は義母・三田寛子が35年前に着用したものと同じウエディングドレスをまとうことを明かした。
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
ファッションデザイナー・エマ理永氏によるブランド・エマリーエのドレスは、オードリーヘップバーンをイメージして38年前にデザインされたもので、今も女性たちの憧れのドレス。35年前、三田の夫で橋之助の父・芝翫の要望で、このヘップバーンドレスをデザインし直して白のウエディングドレスに変容させた。
そしてその写真をみた能條が「私も『着たい』と言わせていただいた。私もエマリーエのドレスをお色直しで着ます」と35年の時を越えて着用することに。三田のドレスと同じスタッフのよって、今度は能條のために合わせたオートクチュールドレスが仕上がった。
能條は「この後のファーストミートを控えているのでここで詳しくは言えない」と“内緒”にしつつ三田の反応については「（橋之助が）『本当に泣いちゃうんじゃないの、ファーストミートで』って」とにっこり。橋之助は「母が『きょうの愛未ちゃん、かわいかったわよ』って。色は白よ、と言ってました（笑）」と微笑ましいやりとりも明かした。
また、橋之助はラグジュアリーフォーマルウェアデザイナー・横山宗生氏によるタキシードを着用。さらにウエディングケーキは今田美奈子氏が手掛ける。能條は「途中経過までしかみていないのですがかなり高さもあってゴージャスになっていると思います」といい、橋之助は「35年前の父と母の披露宴から、時代を経て先生方が変わらず成駒屋を愛してくださって、今回、ウエディングドレスもケーキも作ってくださった。僕たち自身も楽しみです」と期待を寄せていた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
披露宴では橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
ファッションデザイナー・エマ理永氏によるブランド・エマリーエのドレスは、オードリーヘップバーンをイメージして38年前にデザインされたもので、今も女性たちの憧れのドレス。35年前、三田の夫で橋之助の父・芝翫の要望で、このヘップバーンドレスをデザインし直して白のウエディングドレスに変容させた。
能條は「この後のファーストミートを控えているのでここで詳しくは言えない」と“内緒”にしつつ三田の反応については「（橋之助が）『本当に泣いちゃうんじゃないの、ファーストミートで』って」とにっこり。橋之助は「母が『きょうの愛未ちゃん、かわいかったわよ』って。色は白よ、と言ってました（笑）」と微笑ましいやりとりも明かした。
また、橋之助はラグジュアリーフォーマルウェアデザイナー・横山宗生氏によるタキシードを着用。さらにウエディングケーキは今田美奈子氏が手掛ける。能條は「途中経過までしかみていないのですがかなり高さもあってゴージャスになっていると思います」といい、橋之助は「35年前の父と母の披露宴から、時代を経て先生方が変わらず成駒屋を愛してくださって、今回、ウエディングドレスもケーキも作ってくださった。僕たち自身も楽しみです」と期待を寄せていた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
披露宴では橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。