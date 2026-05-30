能條愛未、義母・三田寛子は“憧れ”「私からしたらパーフェクト」
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴前に囲み取材を行った。ホテル内で神前式を終えた2人が改めて心境を語る中、能條は義母・三田寛子への感謝と尊敬を表した。
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
すでに3月に入籍を済ませた2人。能條は「実際は義母を見ながら…『その都度、愛未ちゃんにアドバイスするから』と言ってくださっています。6月が奥様デビューです。緊張、緊張です」と報告。着付けに関しては「無事に1人で着られるようになりました。最初は3時間かかったのですがそこから毎日練習を重ねて20分あれば着られるようになりました」と成長をアピールした。
さらに能條は義父・中村芝翫からは「いろんな義母の昔のことだったりを聞きましたがとにかく明るいので。太陽のような義母。ついていこうという気持ちです」と三田への思いを明かし、「私にとっては憧れ。お母さんとしても歌舞伎役者の奥様としても私からしたらパーフェクト。すばらしすぎる。ちょっとずつ義母のようになれたらうれしいのですがなかなか簡単ではないと思うのでちょっとずつ学んでいきたい」と謙虚に意気込んだ。
この後の披露宴では35年前、三田が芝翫との結婚式の際に着用したものと同じデザインのウエディングドレスを着用する予定。能條は「メールでも『世界一輝く幸せな花嫁になるのよ』と声をかけてくれたのがすごくうれしい。きょうは1日、世界一幸せな花嫁を味わいたいと思います」と夢見心地で明かしていた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
披露宴には約1000人が参列。橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。
【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未
すでに3月に入籍を済ませた2人。能條は「実際は義母を見ながら…『その都度、愛未ちゃんにアドバイスするから』と言ってくださっています。6月が奥様デビューです。緊張、緊張です」と報告。着付けに関しては「無事に1人で着られるようになりました。最初は3時間かかったのですがそこから毎日練習を重ねて20分あれば着られるようになりました」と成長をアピールした。
この後の披露宴では35年前、三田が芝翫との結婚式の際に着用したものと同じデザインのウエディングドレスを着用する予定。能條は「メールでも『世界一輝く幸せな花嫁になるのよ』と声をかけてくれたのがすごくうれしい。きょうは1日、世界一幸せな花嫁を味わいたいと思います」と夢見心地で明かしていた。
能條と橋之助の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦を演じたことで、4年半の交際を経て昨年11月に婚約。今年3月に入籍した。
披露宴には約1000人が参列。橋之助側からは片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助をはじめとする歌舞伎俳優や、高橋英樹、大竹しのぶら俳優、高橋由伸らスポーツ界からも多数の出席者が。さらに能條側からも西野七瀬ら元乃木坂メンバーの姿もあり、豪華な面々が祝福した。司会は古谷敏郎アナウンサー（NHK）、能條の乃木坂時代の同期斎藤ちはるアナウンサー（テレビ朝日）、橋之助とは同じ青山学院出身である斉藤佑太アナウンサー（山形テレビ）が務めた。