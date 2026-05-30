3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。人間関係の最小単位、科学の分野で登場する特定の元素、お酒の席でおなじみの乾物をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、人間関係の最小単位、理科の教科書や専門的な分野で見かける物質の名称、そしておつまみとして世代を問わず愛されている食品という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ふ□□
□□うむ
あ□□め

ヒント：会話ができる最小の数。原子番号81番に位置する、重金属の一種。そして、スルメの「する」を嫌って縁起の良い言葉に言い換えた、おつまみの定番を思い浮かべてみてください。

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正解：たり

正解は「たり」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「たり」を入れると、次のようになります。

ふたり（2人）
たりうむ（タリウム）
あたりめ

どれも正しい日本語になりますね。今回は、人とのつながりや関係性を描写する身近な言葉から、科学的な世界の元素記号に由来する名称、さらには日本の食文化や言葉遊びから生まれたユニークなおつまみの呼び名までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)