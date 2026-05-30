綾瀬はるか、千鳥・大悟のアドリブに「すごく刺激になった」…「その都度方言がちょっと違っていて」
お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）と俳優の綾瀬はるか（41）、是枝裕和監督（63）が30日、大阪市内で行われた映画『箱の中の羊』完成披露試写会に出席した。綾瀬が大悟との共演について「刺激になった」と話した。
【全身ショット】肩出しドレス姿で登場した綾瀬はるか
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。
同作で役作りについて「したんですって言いたいんですけど、してないんです」とぶっちゃけた大悟。「いま、こういうシーンだなっていうことは分かってますけど、だからこうしようっていうのはなかったです。そんなことしたら絶対にお二人に見抜かれる」と話した。
そのままの演技で是枝監督からの指示もなく「大悟のままでやればいいんだなって思ってやりきった感じ」と振り返った。是枝監督は「僕は東京の言葉しか話せませんし、書けないので。二人がぶつかるところは地元の言葉が出てもいいですっていう風にしてたんですけど、大悟さんに関していうと、僕が書いた東京弁も含めて丸投げしちゃって申し訳なかったんですけど、好きに書いていただいて構いませんっていう風にお話しました」と話した。
自身の方言の言葉で演じた大悟との共演について、綾瀬は何度か撮り直した印象深いシーンを挙げて「大悟さんが毎回、その都度方言がちょっと違っていて、本当に内側から出る怒りとか悔しさとかがあって、私もそれを受けるのに、楽しかったっていうと違うんですけど、毎回新鮮な感じで、すごく刺激になったというか、良い感じでした」と振り返った。
大悟も「たしかに」と共感しつつ「何度か撮って一番皆さんが聞いてて、伝わらない一番強い方言が出た時に監督が…。その方言の意味を監督が分かっていたのか分からなかったのかは分からないですけど、これでOKですってなりましたね」と語った。
【全身ショット】肩出しドレス姿で登場した綾瀬はるか
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
同作で役作りについて「したんですって言いたいんですけど、してないんです」とぶっちゃけた大悟。「いま、こういうシーンだなっていうことは分かってますけど、だからこうしようっていうのはなかったです。そんなことしたら絶対にお二人に見抜かれる」と話した。
そのままの演技で是枝監督からの指示もなく「大悟のままでやればいいんだなって思ってやりきった感じ」と振り返った。是枝監督は「僕は東京の言葉しか話せませんし、書けないので。二人がぶつかるところは地元の言葉が出てもいいですっていう風にしてたんですけど、大悟さんに関していうと、僕が書いた東京弁も含めて丸投げしちゃって申し訳なかったんですけど、好きに書いていただいて構いませんっていう風にお話しました」と話した。
自身の方言の言葉で演じた大悟との共演について、綾瀬は何度か撮り直した印象深いシーンを挙げて「大悟さんが毎回、その都度方言がちょっと違っていて、本当に内側から出る怒りとか悔しさとかがあって、私もそれを受けるのに、楽しかったっていうと違うんですけど、毎回新鮮な感じで、すごく刺激になったというか、良い感じでした」と振り返った。
大悟も「たしかに」と共感しつつ「何度か撮って一番皆さんが聞いてて、伝わらない一番強い方言が出た時に監督が…。その方言の意味を監督が分かっていたのか分からなかったのかは分からないですけど、これでOKですってなりましたね」と語った。