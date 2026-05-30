goethe、1stアルバム『circle』を携えた全国ツアーのファイナルに初のホールワンマン公演決定
goetheが、5月13日にリリースした1stアルバム『circle』を携えて開催する全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞のファイナル公演を、自身初のホールワンマンライブとして開催することを明らかにした。
バンドにとって1年ぶりとなるツアーは、既に発表されていた福岡・北海道・宮城・大阪・愛知の5公演を巡る。ファイナルおよび、初のホールワンマンライブの舞台となるのはヒューリックホール東京だ。
本発表は、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて本日開催されたライブ＜goethe Live at LIQUIDROOM＞のアンコールにて樋口太一（Vo, G）より明かされ、この発表に大勢のオーディエンスから大きな歓声と拍手が巻き起こったという。イープラスでは、現在ツアーチケットのオフィシャル先行受付が実施中となっている。
またこの発表に合わせて、2025年11月に開催された全国ツアー＜goethe 2nd Live Tour＞渋谷CLUB QUATTRO公演より、「Town」のライブ映像がYouTubeにて公開となった。
◾️＜goethe Live Tour 2026＞
2026年11月1日（日）[福岡] graf
open 16:30 / start 17:00
2026年11月8日（日）[北海道] PENNY LANE24
open 17:30 / start 18:00
2026年11月14日（土）[宮城] enn 3rd
open 16:30 / start 17:00
2026年11月21日（土）[大阪] 梅田Shangri-La
open 17:30 / start 18:00
2026年11月29日（日）[愛知] ell.FITS ALL
open 17:30 / start 18:00
2026年12月4日（金）[東京] ヒューリックホール東京
open 18:15 / start 19:00
▼チケット価格
一般：\5,500（税込）
学割：\4,500（税込）
▼チケットオフィシャル先行受付
受付期間：5月30日20:00〜6月15日23:59
http://eplus.jp/goethe/
◾️1stアルバム『circle』
2026年5月13日（水）発売
商品リンク：https://goethe.lnk.to/circlePR
〈通常盤（CD only）〉
品番：TYCT-60263 価格：3,520円（税込）
▼CD収録内容 ※★：AL新録曲
1.Introduction ★
2.LIFE ★
3.キリン
4.Dear
5.Friendship ★
6.煙管
7.熱りが冷めやらぬうちに
8.Warumono
9.Runaway
10.Sick!!!
11.ふらふら ★
12.ユーモアを交えて
13.彼誰 ★
14.Town
▼先着購入特典
・Amazon：メガジャケ
・その他店舗共通特典：ステッカー
※特典は先着となり数に限りがあります。
※一部お取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
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