goetheが、5月13日にリリースした1stアルバム『circle』を携えて開催する全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞のファイナル公演を、自身初のホールワンマンライブとして開催することを明らかにした。

バンドにとって1年ぶりとなるツアーは、既に発表されていた福岡・北海道・宮城・大阪・愛知の5公演を巡る。ファイナルおよび、初のホールワンマンライブの舞台となるのはヒューリックホール東京だ。

本発表は、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて本日開催されたライブ＜goethe Live at LIQUIDROOM＞のアンコールにて樋口太一（Vo, G）より明かされ、この発表に大勢のオーディエンスから大きな歓声と拍手が巻き起こったという。イープラスでは、現在ツアーチケットのオフィシャル先行受付が実施中となっている。

またこの発表に合わせて、2025年11月に開催された全国ツアー＜goethe 2nd Live Tour＞渋谷CLUB QUATTRO公演より、「Town」のライブ映像がYouTubeにて公開となった。

◾️＜goethe Live Tour 2026＞ 2026年11月1日（日）[福岡] graf

open 16:30 / start 17:00 2026年11月8日（日）[北海道] PENNY LANE24

open 17:30 / start 18:00 2026年11月14日（土）[宮城] enn 3rd

open 16:30 / start 17:00 2026年11月21日（土）[大阪] 梅田Shangri-La

open 17:30 / start 18:00 2026年11月29日（日）[愛知] ell.FITS ALL

open 17:30 / start 18:00 2026年12月4日（金）[東京] ヒューリックホール東京

open 18:15 / start 19:00 ▼チケット価格

一般：\5,500（税込）

学割：\4,500（税込） ▼チケットオフィシャル先行受付

受付期間：5月30日20:00〜6月15日23:59

http://eplus.jp/goethe/

◾️1stアルバム『circle』

2026年5月13日（水）発売

商品リンク：https://goethe.lnk.to/circlePR 〈通常盤（CD only）〉

品番：TYCT-60263 価格：3,520円（税込） ▼CD収録内容 ※★：AL新録曲

1.Introduction ★

2.LIFE ★

3.キリン

4.Dear

5.Friendship ★

6.煙管

7.熱りが冷めやらぬうちに

8.Warumono

9.Runaway

10.Sick!!!

11.ふらふら ★

12.ユーモアを交えて

13.彼誰 ★

14.Town ▼先着購入特典

・Amazon：メガジャケ

・その他店舗共通特典：ステッカー

※特典は先着となり数に限りがあります。

※一部お取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。