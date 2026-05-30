ヘアスタイルで第一印象の9割が決まる。理想のヘアに導くヘアスタイリング剤を一気見せ！

せっかくお気に入りのファッションに身を包んでいても、ヘアスタイルがイマイチだとどこか残念な印象に…。その日の気分や行き先に合わせてコーディネートを選ぶように、ヘアスタイルも自由に楽しんでみませんか？ ここでは、なりたい髪型やまといたい印象別にヘアスタイリング剤をセレクト。各人気ブランドの中でも特に支持を集めている精鋭たちばかりなので、スタイリング力や仕上がりの良さはどれも申し分なし。ぜひお気に入りの一品を見つけてみてください。

■真っ先に見られるのがヘアスタイル。なりたい髪型別でおすすめヘアスタイリング剤をピックアップ！

ヘアも顔印象と同様に、相手に与えるイメージを左右するパーツです。素髪のままではだらしなさや老け感を与えるおそれも。パサつきやボリューム感のなさなどの髪悩みはスタイリング剤を使って解消し、きちんと感を高めましょう！

▼立体感や動きのあるヘアを作りたいならこのアイテム！

ふんわりとしたボリュームや束感、洒落感のある無造作ヘアを楽しみたい人はファイバーワックスやドライワックスに注目。ツヤとまとまり感がほしいなら前者を、マットな質感でラフに見せたいなら後者をまずは試してみてください。

1. 毛先まで自在に操り、エアリーな立体感をキープ

ナカノ

「モデニカ アート ワックス 6」（2178円）

こちらはファイバー＝繊維入りのワックスです。伸びの良さに加え、絶妙なホールド力が魅力。ふんわりとした立体感やナチュラルな束感が作りやすく、時間が経ってもエアリーな質感がキープできます。重くなりすぎずにボリュームやツヤが出せるため、軽やかな仕上がりが好みの人やパーマヘアの人にもおすすめです。よりハードなセット力がほしい場合は、同シリーズの「モデニカ アート ワックス 8」も要チェック。

WRITER'S COMMENT

髪馴染みが良いので全体にムラなく付けられ、初心者でも扱いやすいと思います。ガチガチに固めるわけじゃないのに、朝作ったスタイルをキープできる点も優秀。ラフな毛束が作りやすく、ツヤもさりげないのでやりすぎ感なくセットできる印象です。香りも柑橘×フローラル×ウッディというフレグランスのような構成で、とても上品！

>> ナカノ

2. 軟毛でもしっかり立ち上がるハードなセット力

リップス

「マットハードワックス」（1650円）

トップにボリュームを出したい、動きのある束感を作りたいというベリーショートやショートヘアにおすすめなのがこちら。ツヤを抑えたマットな質感とハードなセット力が魅力で、朝作ったスタイルが終日キープできます。何度もセットを直したくないという人にも◎。軟毛でもしっかりとした立ち上がりが叶うので、ボリューム感に悩んでいる人も理想のスタイルが叶うはず。ドライな仕上がりでクールな印象を演出できます。

WRITER'S COMMENT

ツヤなしのドライな質感で動きのあるナチュラルな無造作ヘアを楽しめます。トップが潰れやすい人もこれなら大満足の仕上がりに！ 一日中崩れにくいセット力を誇りながら洗い落ちの良さにも定評があり、髪への負担も少ない印象。香りはリップスのスタイリング剤に多く採用されている爽やかなアップルグリーンです

>> リップス

▼まとまりある髪で大人の色気を演出するなら

ツヤ感のあるウェットヘアは大人っぽさやほんのり色っぽいニュアンスを出したいときに向いています。そこにシャープさを追求するならジェル、動きを重視するならグリース、となりたい質感に合わせてセレクトしてみてください。

3. 上品な濡れ感ヘアをしっかりロック

オブ・コスメティックス

「スタイルコントロールジェル・6」（3080円）

光沢感のあるウェットヘアを表現でき、同時に高いホールド力で崩れ知らずのジェル。湿気や汗にも強いので梅雨や夏の時季にも頼りたくなるアイテムです。毛髪補修成分や植物と海の恵みを生かした保湿成分が多数配合されていて、毛先のパサつきのケアや頭皮環境を健やかに導くケア力も装備。スタイリングしながら頭皮と髪のケアまで叶えてくれます。

WRITER'S COMMENT

上品なツヤとともにビシッと清潔感のあるスタイルを作りたいという人向け。キュッとタイトにまとめられるので、毛量の多さに悩む人でもボリュームを抑えてシャープな印象に。ジェルを使用しているとありがちな“粉吹き”、それがしにくい処方のためキレイな光沢感が長く続くのもポイントです

>> オブ・コスメティックス

4. 固めずにしなやかさをキープ！ 大人の色気をアップデート

オーシャントリコ

「グリース」（1980円）

こちらのグリースは、美しいツヤとウェット感を叶えると同時に高い操作性で人気を集めています。髪のひっかかりが少なくスムーズに馴染む柔らかいテクスチャなので、初心者でも扱いやすいはず。ケア成分もしっかり配合されているので、ケアとセットがまとめて叶えられるのもGOOD！ バリバリに固めるタイプではないので、ワックスのように扱え、じっくりスタイリングが楽しめます。

WRITER'S COMMENT

ぎらつき感を抑えた上品なツヤと自由に動かせる操作性の高さで、ショートヘアにもパーマヘアにもマッチ。固まらないグリースなので、ほかのワックスと合わせて使えるところも特筆ポイント！ キープ力や質感チェンジなど自分の好みの仕上がりを追求してみるのも楽しいと思います。ブラックとゴールドのクラシカルなパッケージもおしゃれ！

>> オーシャントリコ

▼自然でラフなスタイリングを叶えるならコレ！

素髪を生かしたナチュラルなスタイルを作りたい場合や、“セットしている感”は出さず自然なまとまりを出したいときに便利なのがオイルやバーム。どちらも自然なツヤと保湿ケアが叶うので、パサつきが気になるときにも頼りになるはずです。

5. 指通りするんとなめらか。輝くようなツヤをオン

ダヴィネス

「オイ オイル」（7480円）

ヘアオイルと聞くとベタつきや重さをイメージする人も多いかもしれませんが、こちらは軽やかに仕上がる点が最大の魅力。髪のボリューム感は損なわず、パサつきや広がりを抑えてしっとりとまとまりのあるツヤ髪に整えてくれます。また、ドライヤーの熱から髪を守ってくれるので、ドライ前に仕込むアウトバストリートメントとしても有能。セットもケアもひとつで叶うので、荷物を減らしたい旅行や出張時にも便利です。

WRITER'S COMMENT

ダヴィネス製品全てに共通して言える魅力が、香りの良さ！ このヘアオイルは甘さの中にスパイシーなアクセントが利いたオリエンタル調の香りが特徴で、付けるたびうっとり。ほんのり香りが持続するので、個人的には就寝前に塗布すると心地良く眠りに就けます。サラッとまとまるので、作り込みたくない日のセットにも重宝しますよ

>> ダヴィネス

6. パサつきも色落ちもカバーするマルチワックス

ザ・プロダクト

「ラスティングワックス」（2420円）

束感やツヤのあるニュアンスヘアをササッと作れるのがこちらのマルチバーム。手のひらで温めるととろっと溶けてオイル状に変化。手グシで馴染ませるだけで程良いツヤとまとまり、動きが作れます。頭頂部のパヤパヤとした浮き毛（所謂アホ毛）を抑えるのにも便利！ 紫外線やドライヤーの熱ダメージから髪を守りヘアカラーの色落ちを防いでくれる処方も特徴で、ヘアケアアイテムとしても優秀です。

WRITER'S COMMENT

熱ダメージから髪を守って髪色キープを叶えてくれる乳酸菌アーモンド発酵液をはじめ、ナチュラルな保湿成分を贅沢に配合。シンプルかつオーガニックなバームなので、髪をセットしたあとは手に残ったバームを唇や手、肘など乾燥が気になるパーツに塗ってもOKです。全身の保湿ケアまでまとめて叶うので、バッグに忍ばせておくと何かと活躍します

>> ザ・プロダクト

▼作ったヘアスタイルをキープさせたいならスプレーに頼ろう

梅雨や夏などのシーズンは湿気や汗でヘアが崩れてしまうことも。作ったスタイルをしっかり保たせたいなら、朝のセットの最後にキープ力に優れたスプレーをプラスしてみてください。このひと手間で、終日直しいらずのヘアが叶いますよ！

7. ボリュームも毛束も！ 固めずキープし崩れ知らず

アリミノ

「ピース プロデザインシリーズ フリーズキープ スプレー［サロン専売品］」（2200円 ※編集部調べ）

こちらは細かい霧状のスプレーが髪全体を均一にコーティングして、ガチッとホールドしてくれるスグレモノ。スプレーにありがちなバサバサとした質感はなく、髪を固めず柔らかさを残してセットできるのが人気の理由です。全体に塗布するほか、立たせたい根本部分にだけ仕込むなど部分的に使うのにもアリ！ スプレーをしている感を感じさせない自然な仕上がりはサロン専売品だからこそ。

WRITER'S COMMENT

変にツヤツヤすることもバリバリに固まることもなく、どんなヘアの上から重ねても作ったスタイルを邪魔せずにフォルムをしっかりホールドしてくれる優秀スプレー。雨の日や風が強い日も頼りになります。見た目のクールなデザインに反して、アクアローズ＆カシスのベリー味ある香りなのも意外性があって面白い！

>> アリミノ「ピース プロデザインシリーズ フリーズキープ スプレー」

▼理想のヘアスタイルを作りやすくする下地とは？

ドライヤーによる熱ダメージが気になる人や、朝のヘアセット時に髪がキマらないと感じる人はスタイリング前のベース作りを見直すと良いかもしれません。思い通りのアレンジをサポートするヘアオイルの力を借りて、理想のスタイルを手軽に引き寄せましょう。

8. スタイリングの完成度を高めるベースオイル

スカルプD

「ネクストプラス スタイルブースター オイル」（2420円）

オイル層とエッセンス層の2層式タイプ。ボトルを振って2つの層を混ぜてから、主にタオルドライ後の髪に使います。ドライヤーの熱に反応して髪を補修しながら形が付きやすくなる＝熱ロック機能が特徴で、アイロンなどのツールいらずで自然な丸みや立ち上がりが作れます。テクスチャにベタつきや重さはなく仕上がりはサラッと軽やかなので、その後に使うスタイリング剤との相性を気にせず使えるのも嬉しい限り！

WRITER'S COMMENT

速乾処方なので素髪のままドライするよりもこちらを使ったほうが時短に！ 根本から自然に立ち上がり、毛先がするんと整うので日頃アイロンやコテで仕上げている人もこれがあればドライヤーと手グシだけで前髪やトップ部分の仕上がりに差を出せるはず。忙しい朝のヘアセットがグッと楽になると思いますよ

>> スカルプD

>> 【特集】今どきメンズは外見も磨かないと！

＜構成／手柴太一（GoodsPress Web） 文／灰岡美紗 写真／坂下丈洋＞

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