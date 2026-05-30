千鳥・大悟、主演映画は「ノブで言うところの“クセがすごい！”」 大阪の舞台あいさつに綾瀬はるか＆是枝裕和監督と登場

千鳥・大悟、主演映画は「ノブで言うところの“クセがすごい！”」 大阪の舞台あいさつに綾瀬はるか＆是枝裕和監督と登場