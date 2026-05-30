【2026年6月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自分を知る1ヶ月
・全体運
やりたいことはいっぱいあるのに、やれることが限られているようです。このため、あちこちで壁にぶつかるでしょう。予算や時間、人材や体力、気持ちだけでは突き進めない現実を知ることに。でも、ないならないなりに、なんとかしてみたい気持ちが沸き上がるはず。一日で終わらないなら、数日に分けてみる、定時に収まらないなら、残業をする、早出をするなど、創意工夫のアイデアが湧いてきそう。大事なのは、「何をしたいか」という目標設定だけ。休み休み、騙しだましでも、諦めずに続けていくうちに、活路が開けるでしょう。「ダメ」「無理」で終わらせずに、「何が足らないのか」「どうすればいいのか」を追い求めて。気長に粘り強くいきましょう。
・社交運
人から多くを学べる1ヶ月です。似たようなミッションを与えられているのに、ラクラクこなす人がいるならば、羨み、妬むよりも、素直に教えを求めるのがよい気がしませんか？ 「どうやっているの？」「どうすればいい？」と。自分を変えたい、進化、成長したいという気持ちが、人を巻き込み、動かすはず。生来の人のよさで、無理も引き受けやすいおとめ座さんですが、断る選択もぜひ！ 流れが変わります。感動は、映画に待ちそう。
・恋愛運
恋は、つかず離れず。ほどよい距離を取っていくと、お互いに自由にやれるでしょう。同じ場所にいるけれど、それぞれ好きなことをしている……、そんな構図がいい感じ。新しい出会いは、友達がキューピットに。
ラッキーポイント……カーキ、アシメントリー、前売りチケット、ペアシート
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）限界チャレンジ
自分を知る1ヶ月
・全体運
やりたいことはいっぱいあるのに、やれることが限られているようです。このため、あちこちで壁にぶつかるでしょう。予算や時間、人材や体力、気持ちだけでは突き進めない現実を知ることに。でも、ないならないなりに、なんとかしてみたい気持ちが沸き上がるはず。一日で終わらないなら、数日に分けてみる、定時に収まらないなら、残業をする、早出をするなど、創意工夫のアイデアが湧いてきそう。大事なのは、「何をしたいか」という目標設定だけ。休み休み、騙しだましでも、諦めずに続けていくうちに、活路が開けるでしょう。「ダメ」「無理」で終わらせずに、「何が足らないのか」「どうすればいいのか」を追い求めて。気長に粘り強くいきましょう。
人から多くを学べる1ヶ月です。似たようなミッションを与えられているのに、ラクラクこなす人がいるならば、羨み、妬むよりも、素直に教えを求めるのがよい気がしませんか？ 「どうやっているの？」「どうすればいい？」と。自分を変えたい、進化、成長したいという気持ちが、人を巻き込み、動かすはず。生来の人のよさで、無理も引き受けやすいおとめ座さんですが、断る選択もぜひ！ 流れが変わります。感動は、映画に待ちそう。
・恋愛運
恋は、つかず離れず。ほどよい距離を取っていくと、お互いに自由にやれるでしょう。同じ場所にいるけれど、それぞれ好きなことをしている……、そんな構図がいい感じ。新しい出会いは、友達がキューピットに。
ラッキーポイント……カーキ、アシメントリー、前売りチケット、ペアシート
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)