千鳥大悟、主演映画の初視聴は「大悟しか見てなかった」「これはしょうがない」…自身にハラハラ
お笑いコンビ・千鳥の大悟と俳優の綾瀬はるかが30日、大阪市内で行われた映画『箱の中の羊』完成披露試写会に出席した。
【全身ショット】肩出しドレス姿で登場した綾瀬はるか
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。
完成品を最初に見た感想を聞かれた2人。綾瀬は「映像がすごくキレイだなって思って。配達物とかもこんな風になったんだって」と近未来の世界観に驚いたそう。
一方の大悟は「正直言うと、1回目見た時は大悟しか見なかったです」と告白。「これはしょうがないです。わしは初めてで変なことやってたらどうしようって…」と不安があったようで「モニターも1回も確認してなかったんで、初めて自分が映ってるのを見るっていう。1回目は正直、ずっと大悟を見てハラハラしてました」と打ち明けた。「ようやく2回目見た時は映画全体を見れるようになった」と話していた。
舞台あいさつには是枝監督も登壇した。
【全身ショット】肩出しドレス姿で登場した綾瀬はるか
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
完成品を最初に見た感想を聞かれた2人。綾瀬は「映像がすごくキレイだなって思って。配達物とかもこんな風になったんだって」と近未来の世界観に驚いたそう。
一方の大悟は「正直言うと、1回目見た時は大悟しか見なかったです」と告白。「これはしょうがないです。わしは初めてで変なことやってたらどうしようって…」と不安があったようで「モニターも1回も確認してなかったんで、初めて自分が映ってるのを見るっていう。1回目は正直、ずっと大悟を見てハラハラしてました」と打ち明けた。「ようやく2回目見た時は映画全体を見れるようになった」と話していた。
舞台あいさつには是枝監督も登壇した。